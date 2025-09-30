Slávna dvojica šokovala fanúšikov: Po 19 rokoch manželstva išli OD SEBA!

LONDÝN - Hollywoodska hviezda Nicole Kidman a spevák Keith Urban šokovali fanúšikov – po 19 rokoch manželstva išli od seba. Prečo?
Hollywoodska herečka Nicole Kidman (58) a austrálsky spevák Keith Urban (57) sa po takmer dvoch desaťročiach manželstva rozhodli ísť každý vlastnou cestou. Informáciu potvrdil denník Daily Mail. Podľa zdrojov z ich okolia dvojicu v posledných rokoch od seba oddeľovali náročné pracovné povinnosti – Kidman trávila čas na filmových pľacoch a Urban na turné.
„Keith nikdy nevidí Nicole, buď ona točí, alebo on je na turné. Bolo medzi nimi veľa lásky a možno sa nerozvedú, ale žijú vo svete, kde ani jeden z nich vlastne nie je,“ uviedol jeden z blízkych. Pár spolu vychoval dve dcéry – Sunday Rose (17) a Faith Margaret (14). Kidman má navyše adoptívne deti z predchádzajúceho manželstva s Tomom Cruisom – Isabellu (32) a Conora (30).
Herečka a spevák sa naposledy ukázali spolu na verejnosti v júni na zápase Majstrovstiev sveta FIFA v Nashville. Urban je odvtedy neustále na cestách v rámci svojho turné High and Alive World Tour. Kidman s deťmi prežila leto v Anglicku, kde nakrúcala pokračovanie filmu Practical Magic. Odstup medzi manželmi sa prejavil aj na verejnosti. V júli Urban náhle ukončil rozhovor v rádiu po otázke o manželkiných odvážnych filmových scénach.
