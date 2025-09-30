FAUX PAS slávnej herečky: O číslo väčšie lodičky... Menšie nemali?!

HAMBURG - Jeden detail pokazil celkový dojem! Slávna herečka (49) síce zažiarila na červenom koberci vo svojom štýlovom outfite, ale pozornosť prítomných sa sústredila na niečo iné...
Svetová filmová hviezda Diane Kruger dorazila na červený koberec 33. ročníka Filmfestu v Hamburgu v dokonale zladenom, štýlovom outfite, ktorý by si okamžite zaslúžil miesto v módnych magazínoch. Herečka však urobila jednu malú, no viditeľnú chybu – zvolila si topánky, ktoré boli očividne väčšie, než bolo treba.
Hoci jej elegantný outfit vynikol vďaka decentnému strihu a premysleným doplnkom, pohľad divákov sa opakovane zastavoval na jej nohách. Napriek tomu, že výber obuvi vyvolal otázku, či menšiu veľkosť jednoducho nemali k dispozícii, herečka zvládla celú situáciu s noblesou. Na všetky strany rozdávala úsmevy a podpisy.
