Camilla outfitom šokovala verejnosť: Kráľovná Alžbeta sa musí v hrobe obracať!

BRAEMAR - Ako bežná smrteľníčka! Býva zvykom, že oblečenie členov kráľovskej rodiny by malo podliehať nejakému protokolu. Nečudo, že keď sa kráľovná Camilla objavila na verejnosti v rifliach, reakcie ľudí boli rôzne.
Kráľovná Camilla pre pár dňami zavítala na podujatie s názvom The Braemar Literary Festival, kde bol jedným zo spíkrov jej syn Tom Parker Bowles. V médiách sa objavili zábery z tejto akcie a mnohých jedincov pohľad na outfit, v ktorom sa kráľovná predviedla, poriadne zaskočil.
78-ročná Camilla stavila na športovú bundičku a džínsy. Poviete si, nič zvláštne... Avšak v prípade členov kráľovskej rodiny platia isté pravidlá. Nuž, a v prípade podujatí, kde sú prítomní novinári, by tento kúsok oblečenia mal byť tabu.
To si myslia aj mnohí jedinci, ktorí tento príliš uvoľnený outfit otvorene skritizovali. „Alžbeta sa musí v hrobe obracať. Keby ju "naša kráľovná" takto videla, bola by zahanbená. Toto sa naozaj nehodí,” vyjadrili svoj názor vybraní čitatelia portálu Daily Mail. Zároveň zdôraznili, že Alžbeta II. vždy dbala o to, aby vyzerala elegantne a výnimočne.
Treba dodať, že sa našli aj jedinci, ktorí si Camillu zastávali a nijako ich nepohoršilo, že kráľovná má na sebe rifle. „Veď má skvelú postavu a môže si to dovoliť,” myslí si istá čitateľka. Tá tiež poukázala na to, že v rifliach sa v minulosti objavili na verejnosti už aj Kate a William.
