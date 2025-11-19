Tom Cruise sa vyjadril k rozvodu svojej EX Nicole Kidman: Pocit zadosťučinenia... KARMA!

LOS ANGELES - Tom Cruise (63) vraj prelomil mlčanie a prehovoril o rozchode svojej exmanželky Nicole Kidman s Keithom Urbanom – a jeho reakcia je poriadne ostrá. Podľa zahraničných zdrojov má herec pocit, že ho osud po rokoch konečne „obhájil“ a tvrdí, že to, čo sa teraz deje Nicole, je čistá karma.
Ako informuje Mirror, ľudia z jeho okolia tvrdia, že Tom nikdy nezabudol, ako bol počas ich rozvodu vykreslený ako ten zlý. Nicole podľa zdrojov získala všetky sympatie, zatiaľ čo on znášal kritiku a medializáciu bez toho, aby sa bránil. Ranilo ho aj to, ako sa Nicole vtedy správala – v televízii si uťahovala z jeho výšky a prezentovala sa ako obeť, pričom on všetko prehĺtal mlčky.
Keď sa teraz prevalilo, že Nicole po 19 rokoch podala žiadosť o rozvod s Keithom Urbanom, Tom vraj len ticho konštatoval, že sa naplnilo to, čo si myslel už dávno – že ich manželstvo bolo preceňované a v skutočnosti mali len málo spoločného. Napriek tomu vraj Nicole ľutuje, pretože vie, aká bolestivá je takáto situácia. Zároveň si ale údajne v duchu hovorí, že „karma si vždy urobí svoju prácu“.
Po 19 rokoch išli od seba: Hviezdna herečka už požiadala o ROZVOD a jej ex... Má vraj INÚ!
Správy o rozvode Nicole Kidman šokovali aj širšiu verejnosť. Hoci to bola ona, kto podal žiadosť, podľa zdrojov bola rozhodnutím úplne zaskočená a do poslednej chvíle sa snažila manželstvo zachrániť. Keith vraj už bol dávno zmierený s tým, že chce odísť. Navyše sa hovorí, že už má novú partnerku – mladšiu ženu, ktorej identita zatiaľ nie je známa. Pozornosť vzbudilo aj video, v ktorom Urban mení text piesne The Fighter, pôvodne napísanej pre Nicole, na „Maggie, I'll be your guitar player“. Zverejnila ho jeho 25-ročná gitaristka Maggie Baugh, ktorá k videu len prekvapene napísala: „On to fakt povedal?“
Súdne dokumenty zároveň odhalili prekvapivú dohodu o starostlivosti o deti. Nicole získa dcéry Sunday (17) a Faith (15) na 306 dní v roku, zatiaľ čo Keith ich bude mať len 59 dní, prevažne cez víkendy a sviatky. Dokument tiež prikazuje obom rodičom, aby o sebe pred deťmi nehovorili zle. Cruise podľa zdrojov sleduje celý rozvod pozorne a so zmiešanými pocitmi – vraj vie, že Nicole trpí, no zároveň má pocit, že po rokoch je konečne jasné, že ich starý príbeh bol iný, než ako ho verejnosť vtedy vnímala.