BIZARNÝ outfit slávnej speváčky: To fakt prišla v TOMTO?!

KALIFORNIA - Americká speváčka Doja Cat opäť dokázala, že jej kreativita nepozná hranice. Na akcii známej kozmetickej značky v Kalifornii sa objavila v šokujúcom kostýme. To fakt prišla v tomto?!
Speváčka Doja Cat se tentoraz rozhodla posunúť svoju vášeň pre extravaganciu ešte ďalej a fanúšikov úplne šokovala. Objavila sa na akcii Match Day, ktorú usporiadala známa kozmetická značka v Glendale v Kalifornii, a zaujala hneď od príchodu. Na miesto dorazila v luxusnom čiernom Ferrari, no to nebolo to, čo zanechalo najväčší dojem.
Americká hviezda sa ukázala v kostýme, ktorý pripomínal gigantický rúž. Outfit bol do detailov premyslený – na hlave mala čiapku v tvare špičky rúžu, zatiaľ čo jej kovovo lesklý top evokoval obal známej kozmetickej stálice. Počas podujatia rozdávala fanúšikom kozmetické vzorky, podpisovala autogramy a neváhala sa zapojiť aj do samotného líčenia.
Treba pripomenúť, že extravagantné výstupy nie sú pre Doju Cat ničím novým. Už na tohtoročných Video Music Awards vyvolala rozruch, keď na pódiu teatrálne zahryzla do rúžu. Publikum vtedy zostalo v šoku, až kým sa neukázalo, že išlo o šikovnú rekvizitu – rúž bol v skutočnosti čokoládový.
