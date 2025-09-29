Slávna speváčka SKOLABOVALA počas koncertu: Z pódia ju niesli záchranári!

NEW YORK - Britská speváčka Lola Young skolabovala počas vystúpenia na hudobnom festivale v New Yorku. Zo scény ju musel odviesť zdravotnícky personál, no speváčka fanúšikov ubezpečila, že je už v poriadku.
Britská speváčka Lola Young zažila nepríjemný moment na hudobnom festivale v New Yorku. Počas vystúpenia skolabovala a z pódia ju musel odniesť zdravotnícky personál. Incident sa odohral práve vtedy, keď 24-ročná umelkyňa spievala svoju skladbu Conceited, píše dailymail.com. Len krátko pred tým sa publiku priznala, že prežívala náročné obdobie: „Mala som náročných pár dní, niekedy má človek pocit, že už nedokáže pokračovať, ale viete čo, zobudila som sa a rozhodla sa prísť sem.“
Lola, ktorá sa do povedomia fanúšikov vďaka hitu Messy, sa po incidente prihovorila svojim priaznivcom prostredníctvom Instagramu. „Ahojte, pre každého, kto videl moje vystúpenie na All Things Go dnes, teraz som už v poriadku. Ďakujem vám všetkým za podporu," napísala. Deň predtým pritom speváčka zrušila plánovaný koncert.
Manažér speváčky celú situáciu objasnil na sociálnych sieťach: „Občas sú dni, kedy musím ja a môj tím prijať ochranné opatrenia, aby sme ju udržali v bezpečí. Je to neuveriteľná osoba, ktorá vždy berie svojich fanúšikov, kariéru aj vystúpenia vážne. Môžem sa len hlboko ospravedlniť za spôsobené nepríjemnosti.“
Zdravotné problémy v minulosti Lola Young v roku 2022 otvorene priznala, že jej v 17 rokoch diagnostikovali schizoafektívnu poruchu – ochorenie kombinujúce príznaky schizofrénie a porúch nálady. Speváčka zároveň priznala, že jej ochorenie prináša aj praktické ťažkosti – najmä pri koncertných turné. Občas má manické epizódy trvajúce celé týždne, počas ktorých takmer nespí, a nie vždy dokáže zareagovať včas. To ju v minulosti viackrát priviedlo až k hospitalizácii.