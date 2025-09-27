NOVÝ IMIDŽ dcéry Brada Pitta a Angeliny Jolie: Odfarebné vlasy a... PIERCING na tvári!

NEW YORK – Dcéra hollywoodskych hviezd Brada Pitta (61) a Angeliny Jolie (50) opäť šokuje! Shiloh Jolie (19), ktorá je známa svojou vášňou pre street dance, sa koncom minulého týždňa objavila na verejnosti so svojou kamarátkou Keoni Rose a všetkým vyrazila dych svojou novou vizážou.
Deti Brada Pitta na svojho otca úplne zanevreli: Drsný krok svojej dcéry len tak ľahko nerozdýcha!
Dievčatá si spolu užívali festival San Gennaro v New Yorku, kde si nakúpili slnečné okuliare a šperky. No práve Shiloh bola tou, ktorá pútala všetku pozornosť. Pohybovo nadaná tínedžerka totiž výrazne zmenila svoj imidž - svoje plavé vlasy odfarbila na platinovú blond a tvár jej po novom zdobí ligotavý piecing na spodnej pere.
Nezostalo však iba pri tom – do spoločnosti sa dokonca nalíčila, čo u nej nebýva zvykom. Oči si zvýraznila dymovým líčením a riasenkou, čím úplne prekvapila fanúšikov aj fotografov. Ďalším šokom bol jej úsmev pred objektívmi. Shiloh bola doteraz známa skôr svojimi „zamračenými pohľadmi“, tentoraz však paparazzom dokonca ukázala palec hore. Zdá sa tak, že dcéra slávneho hereckého páru prechádza veľkou životnou zmenou.
O Shiloh sa v poslednom čase hovorí aj v súvislosti so zmenou mena. Krátko po svojich 18. narodeninách požiadala súd, aby jej vymazal priezvisko Pitt. Tento rok v máji sa zase objavila s novým menom – Shi Joli, ktoré zrejme plánuje používať ako umelecké. Naznačila to aj tlačová správa k uvedeniu piesne Naïve speváčky Luelly.
Najprv sa ZBAVILA otcovho priezviska a teraz... Dcéra Pitta a Jolie prekvapila ďalšou ZMENOU!
Práve tam sa Shiloh predstavila ako choreografka, zatiaľ čo jej priateľka Keoni bola jednou z tanečníčok, ktoré vystúpili počas večierka na oslavu novej kolekcie Isabel Marant x Net-A-Porter. Shiloh tak dokazuje, že z dievčatka vyrástla sebavedomá mladá žena, ktorá si ide svojou cestou – a nebojí sa experimentovať ani s imidžom!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%