Hviezda Čarodejníc si dala ODSTRÁNIŤ SILIKÓNY: Opúšťam telo, ktoré bolo sexualizované a zneužívané!

LOS ANGELES - Herečka Alyssa Milano (52), známa zo seriálov Čarodejnice či Melrose Place, prekvapila fanúšikov nečakaným rozhodnutím. Na Instagrame oznámila, že podstúpila operáciu a nechala si odstrániť prsné implantáty.
Na sociálnej sieti zverejnila fotku v nemocničnej košeli a otvorene vysvetlila dôvody: „Dnes sa zbavujem falošných predstáv, častí mňa, ktoré nikdy neboli skutočne mnou. Opúšťam telo, ktoré bolo sexualizované, zneužívané, telo, o ktorom som si myslela, že ho potrebujem, aby som bola príťažlivá, milovaná, úspešná a šťastná.“
Herečka dodala, že takto chce ušetriť svoju 11-ročnú dcéru Elizabellu od podobných tlakov. „Dúfam, že tým oslobodím svoju dcéru Bellu od pocitu, že aj ona musí spĺňať nezdravé nároky,“ napísala hviezda, ktorá má s exmanželom Davidom Bugliarim aj syna Mila (14). Alyssa tiež zdôraznila, že hoci odstránenie implantátov bolo správne rozhodnutie pre ňu, neodsudzuje ženy, ktoré sa rozhodnú inak.
„To, čo je pre mňa falošný príbeh, môže byť pre inú ženu správna cesta. Každá z nás si hľadá svoju ženskosť a pokoj podľa seba,“ odkázala. „Dnes som milovaná, ženská, príťažlivá a úspešná. Nič z toho nesúvisí s implantátmi. Budem tým všetkým aj zajtra, keď sa zobudím bez nich. Je v tom obrovská radosť a sloboda,“ dodala herečka, ktorá na záver priznala: „Som zachumlaná v posteli, jem jedlo od mojej mamy a ďakujem vám všetkým za podporu.“
Milano zároveň poďakovala aj porotkyni RuPaul’s Drag Race Michelle Visage, ktorá sa verejne priznala k odstráneniu implantátov kvôli Hashimotovej chorobe. Tá jej v komentároch odkázala: „Som za teba nesmierne šťastná! Uzdravenie je skutočné, zlatko!“ Pod jej príspevkom sa okamžite objavila vlna podpory od fanúšikov aj kolegov. „Vždy ma inšpiruješ svojou úprimnosťou a odvahou,“ napísala herečka Christine Lakin. Speváčka Carnie Wilson, ktorá si dala implantáty odstrániť už v roku 2013, dodala: „Najlepšie rozhodnutie, aké som kedy urobila. Prajem ti všetko dobré, nádherný človek!“
