Hviezdy slávneho seriálu povedali PRAVDU o kolegyni: Uff, TOTO je KRUTÝ DAR k narodeninám!

Hviezdy seriálu Čarodejnice (Zdroj: Facebook Charmed)

LOS ANGELES - Seriál Čarodejnice sa svojho času tešil veľkej diváckej priazni. A to aj v našich končinách. Jeho neodmysliteľnou súčasťou bola i herečka Alyssa Milano, ktorá práve dnes slávi narodeniny. Jej meno sa momentálne spomína v médiách často. Žiaľ, nie v pozitívnom slova zmysle.

Od nakrúcania seriálu Čarodejnice ubehlo pár rokov. Posledná séria vznikla v roku 2005. Avšak až teraz vychádzajú na povrch isté skutočnosti, ktoré mnohých fanúšikov nepochybne šokujú. V tretej sérii zomrela jedna z čarodejníckych sestier - Prue, ktorú stvárnila slávna Shannen Doherty...

Ako vyšlo najavo, o jej odchod sa postarala kolegyňa Alyssa Milano. Priznala to tretia čarodejnica - Holly Marie Combs v podcaste Let´s Be Clear. Alyssa sa vraj vyhrážala tvorcom, že ich zažaluje kvôli nepriateľskému pracovnému prostrediu. A dala im tiež ultimátum, že buď odíde ona alebo Shannen.

Tá po rokoch priznáva, že to vnímala ako veľkú krivdu. „Zhruba rok po tom všetkom som si v mozgu stále všetko prehrávala a usilovala som sa prísť na to, kedy som sa k nej údajne zle správala. Nenašla som žiaden taký moment,” uviedla tiež v spomínanom podcaste Doherty. Dnes priznáva, že by v danej situácii reagovala úplne inak.

„S pribúdajúcimi rokmi som to celé prijala a pokračovala ďalej. Ale to nie je to isté, ako odpustenie,” povedala tiež herečka, ktorá už pár rokov zvádza náročný boj s rakovinou.