Skrachovaná herecká hviezda ZAHODILA nevydarený vzťah za hlavu: TOTO je jej nový frajer!

NEW YORK - Amanda Bynes po rokoch trápenia opäť žiari. Bývalá herecká hviezda zahorela láskou. Ukázala nového priateľa.
Bývalá herecká hviezda Amanda Bynes sa opäť dostáva do pozornosti médií. Aj keď má za sebou náročné roky, zdá sa, že sa opäť dáva dokopy. 39-ročná herečka, ktorá pred pár rokmi definitívne opustila Hollywood, sa podľa informácií TMZ stretáva so 40-ročným podnikateľom menom Zachary.
Ten vlastní firmu zameranú na organizovanie podujatí a bezpečnostné služby. Podľa zdrojov je ich vzťah ešte čerstvý, no Amanda a Zachary sa rozhodli posunúť priateľstvo ďalej a skúsiť to ako pár. Na paparazzi záberoch z tohto týždňa ich dokonca zachytili, ako sa ruka v ruke prechádzajú po meste.
Sama herečka sa pritom fanúšikom ozvala prostredníctvom Instagramu, kde pridala sériu fotografií z výletu s novým priateľom. „Špeciálny výlet s mojím miláčikom,“ napísala k jednej zo snímok, na ktorej Zachary sedí oproti nej. Vzťah s novým mužom prichádza dva roky po jej turbulentnom rozchode s bývalým snúbencom Paulom Michaelom. FOTO jej nového frajera nájdete TU.