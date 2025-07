SMRŤ hviezdy (†56) Čarodejníc: Smútia aj kolegyne... DOJEMNÉ VYZNANIE seriálovej manželky!

Alyssa Milano, Julian McMahon (Zdroj: WB Television Network)

Smutnú správu oznámila hercova manželka Kelly McMahon s tým, že v posledných mesiacoch v tichosti bojoval s rakovinou. „S otvoreným srdcom sa chcem podeliť so svetom o to, že môj milovaný manžel Julian McMahon tento týždeň v pokoji zomrel po statočnom boji s rakovinou,“ uviedla pre magazín Deadline. Správa zasiahla fanúšikov, no najmä jeho blízkych, ktorí s nim roky prichádzali do kontaktu.

Jednou z nich je aj herečka Alyssa Milano, ktorá v seriáli Čarodejnice stvárnila jeho manželku, čarodejnicu Phoebe. S jeho odchodom sa vyrovnáva ťažko. „Julian McMahon bol kúzelný. Ten úsmev. Ten smiech. Ten talent. Tá charizma. Keď vošiel do miestnosti, rozžiaril ju - nielen charizmou, ale aj láskavosťou. S iskrou v očiach. S hlbokým porozumením,“ uviedla herečka.

„Strávili sme spolu roky v Čarodejniciach - roky scén, príbehov a mnohých medzičasov. Vďaka nemu som sa ako herečka cítila v bezpečí. Ako žena som sa cídila videná. Vyvolával vo mne výzvy, doberal si ma, podporoval ma. Boli sme taká rozdielni, a predsa sme si vždy rozumeli. Julian bol viac ako len môj televízny manžel. Bol drahý priateľ. Ten typ, ktorý sa ozve. Ten, ktorý si pamätá. Ten, ktorý sa podelí. Ten, ktorý povie pravdu, aj keď je nepríjemná - ale vždy s láskou,“ pokračovala.

„Moje srdce je s Kelly, s Madison a s Ilianou - jeho dievčatami, jeho svetom. Zbožňoval ich. Cítili ste to v každom rozhovore, v každom príbehu, v každej správe. Bol predovšetkým rodinný typ a miloval hlboko. Stratiť ho je neskutočné. Príliš skoro. Príliš nespravodlivé. Odpočívaj, priateľ môj. Ponesiem tvoj smiech so sebou. Navždy Cole. Navždy Julian,“ dodala.