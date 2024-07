Shannen Doherty (†53) VYHODILI z Čarodejníc kvôli kolegyni: Tá teraz ŠOKUJE... Dojemný odkaz do neba!

(Zdroj: Facebook Charmed)

O sporoch predstaviteliek Prue a Phoebe z Čarodejníc sa hovorí už roky. Už keď sa seriál začal natáčať, Shannen mala povesť tej, ktorá sústavne mešká na natáčanie, je ľahostajná a má otrasný prístup. Alyssa Milano sa preto vraj vyhrážala tvorcom, že ich zažaluje kvôli nepriateľskému pracovnému prostrediu. A dala im ultimátum, že buď odíde ona alebo Shannen.

V tretej sérii napokon filmári Prue nechali zomrieť. Spor si v decembri minulého roka Shannen a tretia seriálová sestra Holly Marie Combs pripomenuli v podcaste Let's Be Clear. A Doherty priznala, že to vnímala ako veľkú krivdu. „Zhruba rok po tom všetkom som si v mozgu stále všetko prehrávala a usilovala som sa prísť na to, kedy som sa k nej údajne zle správala. Nenašla som žiaden taký moment,“ uviedla.

Postupom rokov to vraj celé prijala, no nie je to to isté, ako odpustenie. O to väčší šok prišiel po Shanneninej smrti. Kolegyňa, ktorá sa postarala o jej vyhadzov zo seriálu sa vyjadrila pre magazín People. A jej slová mnohých prekvapia. „Nie je tajomstvom, že sme so Shannen mali komplikovaný vzťah. Bola ale osobou, ktorú som hlboko rešpektovala a obdivovala,“ uviedla Alyssa Milano a dodala: „Bola to talentovaná herečka, ktorú mnohí milovali a svet je bez nej chudobnejší. Úprimnú sústrasť všetkým, ktorí ju milovali.“

