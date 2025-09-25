Štvrtok25. september 2025, meniny má Vladislav, zajtra Edita

Tajná svadba Keanu Reevesa? Jeho láska ďakuje za gratulácie a... Všetko je úplne inak!

Alexandra Grant a Keanu Reeves Zobraziť galériu (2)
Alexandra Grant a Keanu Reeves (Zdroj: SITA)
LOS ANGELES - Uviedla veci na pravú mieru! Internet a sociálne siete v uplynulých dňoch zaplavili správy o tom, že Keanu Reeves (61) a jeho partnerka Alexandra sa v tajnosti zosobášili. Dokonca sa objavili aj fotografie vo svadobnom. Vec sa má však tak, že ide len o výmysel!

Gratulovali im médiá aj fanúšikovia! Okolo herca Keanu Reevesa bolo v týchto dňoch poriadne rušno. Objavili sa totiž informácie o tom, že sa počas leta tajne oženil so svojou dlhoročnou partnerkou Alexandrou. Svadba sa mala konať v Európe a malo ísť o intímny obrad. Internetom sa dokonca začali šíriť zábery, na ktorých zaľúbenci pyšne ukazujú obrúčky...

Ako ale v súvislosti s tým vyšlo najavo, TÁTO RADOSTNÁ SPRÁVA NIE JE PRAVDIVÁ. Všetky špekulácie vyvrátila samotná Alexandra. Tá na svojom profile na sociálnej sieti Instagram zverejnila záber, na ktorom si s hercom dávajú bozk pred istou umeleckou inštaláciou. „Toto je reálna fotografia. Nejde o záber oznamujúci zásnuby alebo svadobné oznámenie vytvorené umelou inteligenciou,” napísala v úvode príspevku umelkyňa. „Zdieľam to tu, aby som vám všetkým poďakovala za gratulácie k našej svadbe. Až teda na to, že my sme sa nevzali. Dobré správy sú v týchto dňoch veľmi potrebné, ale táto správa je klamstvo. Tak si na to dajte pozor. Tu máte kúsok ozajstného šťastia!” dodala. 

Keanu Reeves a Alexandra Grant sa ako pár objavili na verejnosti v roku 2019. Obaja si svoje súkromie pomerne úzkostlivo strážia. 

