Tajná svadba Keanu Reevesa? Jeho láska ďakuje za gratulácie a... Všetko je úplne inak!

LOS ANGELES - Uviedla veci na pravú mieru! Internet a sociálne siete v uplynulých dňoch zaplavili správy o tom, že Keanu Reeves (61) a jeho partnerka Alexandra sa v tajnosti zosobášili. Dokonca sa objavili aj fotografie vo svadobnom. Vec sa má však tak, že ide len o výmysel!
Gratulovali im médiá aj fanúšikovia! Okolo herca Keanu Reevesa bolo v týchto dňoch poriadne rušno. Objavili sa totiž informácie o tom, že sa počas leta tajne oženil so svojou dlhoročnou partnerkou Alexandrou. Svadba sa mala konať v Európe a malo ísť o intímny obrad. Internetom sa dokonca začali šíriť zábery, na ktorých zaľúbenci pyšne ukazujú obrúčky...
Ako ale v súvislosti s tým vyšlo najavo, TÁTO RADOSTNÁ SPRÁVA NIE JE PRAVDIVÁ. Všetky špekulácie vyvrátila samotná Alexandra. Tá na svojom profile na sociálnej sieti Instagram zverejnila záber, na ktorom si s hercom dávajú bozk pred istou umeleckou inštaláciou. „Toto je reálna fotografia. Nejde o záber oznamujúci zásnuby alebo svadobné oznámenie vytvorené umelou inteligenciou,” napísala v úvode príspevku umelkyňa. „Zdieľam to tu, aby som vám všetkým poďakovala za gratulácie k našej svadbe. Až teda na to, že my sme sa nevzali. Dobré správy sú v týchto dňoch veľmi potrebné, ale táto správa je klamstvo. Tak si na to dajte pozor. Tu máte kúsok ozajstného šťastia!” dodala.
Keanu Reeves a Alexandra Grant sa ako pár objavili na verejnosti v roku 2019. Obaja si svoje súkromie pomerne úzkostlivo strážia.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%