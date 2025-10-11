Slávny spevák (59) žiari šťastím: Zásnuby s o 26 rokov mladšou internetovou hviezdou!

LOS ANGELES – Hviezdny americký spevák Darius Rucker (59) prežíva krásne chvíle. Pred mesiacom potvrdil svoj vzťah s internetovou hviezdou Emily Deahl a počas týždňa dvojica oznámila, že sa zasnúbili.
Rucker sa preslávil ako všestranne nadaný hudobník. Pozornosť verejnosti získal vďaka pôsobeniu v kapele Hootie & the Blowfish, kde bol vokalista a hral na gitare. Jeho meno je však spojené hlavne s piesňou Wagon Wheel, ktorá má na YouTube 479 miliónov videní a je tak jeho najväčším hitom.
Momentálne sa mu však darí aj v osobnom živote. Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram totiž oznámil, že sa zasnúbil so svojou priateľkou Emily Deahl. Ich vzťah by mal podľa všetkého trvať už rok, avšak oficiálne o ňom hudobník prehovoril len minulý mesiac.
„Ďakujem ti, že si mi ukázala úroveň šťastia, akú som doteraz nepoznal. V deň, keď som ťa stretol, som vedel, že nechcem stráviť ani jeden deň bez teba. Teraz už nemusím,“ uviedol Rucker k dvom spoločným záberom
Deahl sa preslávila hlavne na sociálnej sieti TikTok, kde ju sleduje viac ako 460-tisíc fanúšikov. O jej veku a tým pádom o vekom rozdiele medzi ňou a jej snúbencom sa doteraz len špekuluje, ale podľa magazínu Us Weekly má internetová osobnosť 33 rokov.
