Keanu Reevesa obťažovala šialená fanúšička: Kričala, že je jeho MANŽELKA... Tvrdý ZÁSAH ochranky!

NEW YORK - Keanu Reeves zažil dramatickú situáciu s posadnutou fanúšičkou, ktorá sa pokúsila násilím dostať do jeho auta po predstavení na Broadwayi. Kričala, že je jeho manželka... Ochranka musela tvrdo zakročiť. Celý incident zachytila kamera!

Keanu práve odchádzal z newyorského divadla po predstavení hry „Čakanie na Godota“, kde účinkuje po boku svojho dlhoročného priateľa Alexa Wintera. Pred vchodom sa zhromaždil dav nadšených fanúšikov, ktorí chceli hviezdu aspoň na chvíľu vidieť. Herec sa už chystal odísť, keď zrazu vypukol chaos – jedna žena sa rozbehla k jeho SUV a snažila sa nastúpiť spolu s ním!

Jeho ochrankári okamžite zasiahli a zabránili jej v tom. Šokujúci moment zachytili kamery. Fanúšička počas incidentu kričala na herca: „Som tvoja božská manželka!“ Očividne nebola pri zmysloch, no to ju neodradilo. Po prvom zásahu ochranky sa vrhla na auto znova – dokonca sa chytila kľučky, keď sa vozidlo pohlo! Tentoraz však ochranka konala ráznejšie – ženu odhodili na cestu, aby jej zabránili v ďalšom pokuse. Keanuho auto rýchlo odišlo z miesta.

Po odchode herca zostala jeho „božská manželka“ stáť uprostred cesty, dezorientovaná a zjavne zmätená, kým sa za Reevesom smutne pozerala, ako odchádza. Známy herec nie je ženatý, no od roku 2019 tvorí pár s výtvarníčkou Alexandrou Grant (51). Ich vzťah je harmonický a stabilný – práve preto fanúšikov ešte viac šokovalo, že sa niekto pokúšal vydávať za jeho „manželku“.

@mothershipsg Hollywood star Keanu Reeves was making his exit after his Broadway performance of "Waiting for Godot" when a woman claiming to be his "divine wife" attempted to chase after him. In the viral clip posted on Oct. 19, the woman was seen repeatedly trying to open Reeves' car door, even when the vehicle was moving. Security staff intervened multiple times, wrestling the woman away as she tried to reach the vehicle. #keanureeves #fyp #celeb ♬ original sound - Mothership

 

