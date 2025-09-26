Dwayne Johnson ukázal dcéru: FOTO Podobajú sa ako vajce vajcu!

LONDÝN - Herec Dwayne „The Rock“ Johnson zažiaril na londýnskej premiére filmu The Smashing Machine po boku svojej dcéry Avy Raine. Mladá kráska všetkých prekvapila nielen pôvabom, ale aj neuveriteľnou podobou so slávnym otcom.
Dwayne „The Rock“ Johnson je už dlhé roky považovaný za jedného z najväčších drsniakov Hollywoodu. Tentoraz však nepritiahol pozornosť len on, ale aj jeho dcéra Ava Raine, ktorú vzal na londýnsku premiéru očakávaného filmu The Smashing Machine. Na červenom koberci sa objavili bok po boku – herec zažiaril v elegantnom námorníckom obleku a jeho dcéra zvolila čierne šaty s jemnými kvetinovými detailmi.
Keď sa herec a bývalý profesionálny zápasník objavil so svojou dcérou na verejnosti, nikomu neušla jedna vec – Ava je svojmu otcovi neuveriteľne podobná. Rovnaké črty tváre, výrazné oči a charizmatický úsmev – niet pochýb, že práve po ňom zdedila časť svojej osobnosti aj fyzickej podoby. Fotografie z londýnskej premiéry dokazujú, že jablko skutočne nepadlo ďaleko od stromu.
Len málokto vie, že Ava Raine sa v skutočnosti volá Simone Alexandra Garcia Johnson a narodila sa 14. augusta 2001 v meste Davie na Floride. Jej cesta do wrestlingového sveta bola takmer predurčená – pokračuje totiž v rodinnej tradícii. Dwayne Johnson sa nikdy netajil tým, ako veľmi je na svoju dcéru hrdý. Na premiére pôsobil spokojne a bolo vidieť, že ho teší, že Ava kráča v jeho šľapajach.
