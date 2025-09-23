Moderátorka (†43) rannej šou ZOMRELA pri kurze lietania: TOTO zverejnila chvíľu pred smrťou!

MEXIKO – Mexikom otriasla obrovská tragédia. Obľúbená televízna moderátorka Debora Estrella (†43), známa z ranného spravodajského programu v Monterrey, prišla o život pri havárii malého lietadla – len pár minút po tom, čo sa so svojimi fanúšikmi podelila o fotku z prvého leteckého kurzu.
Debora bola u divákov milovaná pre svoj úsmev, príjemné vystupovanie a energiu. Na sociálnych sieťach ju sledovali státisíce ľudí. Svoj sen začať sa učiť lietať oznámila aj kolegyni a tešila sa, ako si spolu raz sadnú do kokpitu. Osud však rozhodol inak.
V osudnú sobotu si pri medzinárodnom letisku Monterrey-Del Norte spravila fotku malého lietadla Cessna, ktorú pridala do príbehu s jednoduchým odkazom: „Hádate čo.“ O pár minút neskôr stroj, v ktorom sedela spolu s pilotom Bryanom Ballesterosom, stratil kontrolu, začal klesať a havaroval. Tragédiu potvrdil aj starosta mesta Garcia, Manuel Guerra Cavazos.
Smutnou iróniou osudu je, že o nehode ako prvý informoval novinár Jose Luis Garcia – bývalý manžel Debory. V tom čase ešte netušil, že na palube bola aj jeho exmanželka. Podľa denníka Daily Mail mal lietadlo v čase nehody riadiť skúsený pilot, ktorý predtým pracoval pre leteckú spoločnosť Viva Aerobus. Ani jeho skúsenosti však tragédii nezabránili.
Deborina kolegyňa Maria Julia Lafuente sa deň po nehode so slzami v očiach prihovorila divákom: „Ako môžem povedať dobré ráno a šťastnú nedeľu, keď sú naše srdcia zlomené? Debora žila naplno, vždy dávala všetko zo seba a do práce prinášala vášeň,“ povedala dojatá moderátorka. Mexiko tak prišlo o jednu zo svojich najobľúbenejších televíznych tvárí.