Fúúúha! Odvážny výstrih známej moderátorky... Skoro jej VYPADLI!

LONDÝN - Obľúbená britská moderátorka, sa postarala o poriadny rozruch. Pri odchode z londýnskeho klubu predviedla tak odvážny model, že prítomným takmer zabehlo.
Bujný dekolt je jej najväčšou zbraňou a Maya Jama to veľmi dobre vie. Populárna britská televízna a rozhlasová moderátorka si vyrazila do známeho londýnskeho klubu The Chiltern Firehouse. Na sebe mala odvážny model, ktorý nenechal veľa priestoru pre fantáziu. Na večernú akciu zvolila dlhé čierne šaty, ktoré jej vo vrchnej časti priliehali na telo a v tej spodnej boli rozstrapkané.
Tento outfit si bude pamätať dozaista množstvo mužov. Keď Maya opúšťala podnik, nebolo možné nevšimnúť si jej výrazný dekolt, ktorý pôsobil ako magnet pre pohľady prítomných. Moderátorka však pôsobila sebavedomo a uvoľnene, akoby presne vedela, aký efekt vyvolá.
