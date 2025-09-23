Smutná správa pre filmový svet: Zomrela talianska herečka Claudia Cardinale (†87)

Paríž 23. septembra (TASR) - Vo veku 87 rokov v utorok zomrela populárna talianska filmová herečka Claudia Cardinale známa z filmov Ružový panter alebo Vtedy na Západe. Pre agentúru AFP to potvrdil jej agent.
Talianska herečka zomrela neďaleko Paríža, kde dlhé roky žila, informoval vo vyhlásení pre agentúru AFP jej agent Laurent Savy. Agentúra AFP cituje Savyho slovami: „Zanecháva nám dedičstvo slobodnej a inšpiratívnej ženy.“
Claudia Cardinale nikdy nechcela byť herečkou, filmové roly dokonca odmietala. Svoj filmový debut mala v roku 1958 v snímke Omyl neplatí. Väčšiu pozornosť si získala úlohami vo filmoch ako Cartouche (1962) po boku Jeana-Paula Belmonda či 8 ½ (1963). V tom istom roku sa objavila aj v americkej komédii Ružový panter (1963), kde hrala spolu s Davidom Nivenom.
Nasledoval ďalší americký projekt, film Cirkusový svet s Ritou Hayworth. V roku 1968 stvárnila jednu z hlavných ženských postáv v kultovom westerne Vtedy na západe – ženu, ktorá sa stane obeťou krutých machinácií bezohľadných podnikateľov. Vo filme si zahrala po boku Henryho Fondu a Charlesa Bronsona. Počas 60. rokov 20. storočia sa zúčastnila aj na Filmovom festivale v Karlových Varoch.