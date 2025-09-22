LÁSKA Belohorcovej a Hájka vraj KONČÍ: Škandály, zrada a manželstvo poznačené niekoľkými NEVERAMI!

Vlasta Hájek a Zuzana Belohorcová (Zdroj: Instagram)
TENERIFE - Bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová a jej manžel, podnikateľ Vlasta Hájek prežívajú pravdepodobne najhoršiu krízu svojho vzťahu.
Podľa medializovaných informácií všetko nasvedčuje tomu, že je ich vzťah v troskách. Vlasta Hájek má totiž udržiavať milenecký pomer so zamestnankyňou ich realitnej kancelárie na Kanárskych ostrovoch. Tento škandál nadväzuje na roky trvajúce špekulácie o Hájkových neverách.
Prvá kríza vo vzťahu (2009)
Krátko po začiatku vzťahu musela dvojica čeliť prvým aféram. V lete 2009 sa v médiách objavili informácie, že Vlasta Hájek mal románik s inou ženou - Luciou Svitákovou. Tá dokonca vyhlásila, že bola jeho milenkou niekoľko rokov. Zuzana Belohorcová vtedy reagovala podráždene, ale nakoniec obvinenia odmietla. Spolu s partnerom sa správe o nevere verejne vysmiali.
Tajná svadba (2012)
Ich príbeh sa začal koncom prvej dekády nového tisícročia. Zuzana Belohorcová, slovenská rodáčka a bývalá moderátorka, sa s podnikateľom Vlastom Hájkom začala stretávať okolo roku 2007. Po niekoľkých rokoch známosti sa v máji 2012 dvojica veľmi prekvapujúco zosobášila. Hovorí sa, že svadba prebehla tajne počas Veľkej ceny Formuly 1 v Monte Carle, mimo tradičných svadobných miest. Manželia o svojom sobáši verejnosti povedali až neskôr. Samotný obrad bol taký súkromný, že verejnosť sa o ňom dozvedela až po určitom čase.