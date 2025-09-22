Tom Holland skončil v NEMOCNICI: Nepríjemný ÚRAZ pri natáčaní Spider-Mana!

GLASGOW - Herec Tom Holland (28) vystrašil fanúšikov! Počas nakrúcania nového filmu Spider-Man: Brand New Day sa totiž zranil a musel byť prevezený do nemocnice.
Ako informuje portál Deadline utrpel ľahší otras mozgu po nepodarenom kaskadérskom kúsku. Nakrúcanie sa preto v piatok okamžite zastavilo. Našťastie, nejde o nič vážne – Tom by sa mal vrátiť pred kamery už o pár dní, no lekári mu zatiaľ nariadili oddych. Dobrou správou je, že nikto iný na pľaci neutrpěl žiadne zranenie. Produkcia však musí preškrtávať harmonogram a rozhodovať, ako ďalej pokračovať v natáčaní.
Hollandov otras však nezabránil jemu ani jeho snúbenici a hereckej kolegyni Zendaye, aby sa cez víkend ukázali na charitatívnom podujatí. Film sa momentálne nakrúca v Glasgowe, po tom, čo sa časť scén točila v Škótsku. Premiéra Spider-Man: Brand New Day je naplánovaná na júl 2026, no zranenie hlavnej hviezdy môže spôsobiť menšie zdržanie.
