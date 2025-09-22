Krvavý ÚTOK na českého speváka (37): POBODALI ho počas ranného behu!

PRAHA - Českým šoubiznisom otriasol desivý prípad! Na známeho speváka a herca Ladislava Phama, ktorý je známy pod umeleckým menom Raego, niekto v piatok ráno zaútočil. Počas ranného behu ho pobodal nožom!
Incident sa stal v piatok 19. septembra ráno. Spevák si išiel, ako každý deň, zabehať svoju tradičnú trasu, no cestu mu skrížil útočník s nožom v ruke. „Šiel si zabehať, ako vždy, a vybehol na neho chlap s nožom. Porezal ho a ešte Raego zle spadol na hlavu. Musel do Thomayerky (nemocnica, pozn. red.) na vyšetrenie. Má porezané ruky,“ uviedol pre Expres.cz zdroj.
Niektorí si myslia, že útok na speváka môže súvisieť s politikou. V Česku sa čoskoro budú konať voľby a atmosféra je veľmi vypätá. Rageo navyše otvorene podporuje stranu Piráti, dokonca sa pákrát objavil vo videách s predsecom Ivanom Bartošom. No ako dôvod sa skloňuje aj jeho konflikt s influencerkou Sugan Denny, ktorá sa doňho ostro pustila kvôli jeho kontroverzným výrokom o ženách.
„Ešte teraz som v šoku. Som rád, že vôbec žijem. Viac to ale komentovať nemôžem, nehnevajte sa. Odovzdal som to svojmu právnikovi a nesmiem o tom viac hovoriť,“ vyjadril sa pre Expres.cz Raego. Ten je u našich západných susedov známym menom. Jeho pieseň Ty a Já bola veľkým hitom a v roku 2021 dokonca skončil v Českom slávikovi na treťom mieste.