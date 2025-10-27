Desivá NEHODA českej hviezdy: Pád z pódia... Zostal ležať na betóne!

PRAHA - Fanúšikom českej speváckej hviezdy Ladislava Phama (37) alias Raega stuhla počas víkendového koncertu krv v žilách. Hudobník totiž spravil jeden chybný krok a z pódia sa zrútil priamo na betón!
Desivý pád sa mohol skončiť veľkým nešťastím, no hudobník na sebe nedal nič poznať a aj zo zeme naďalej spieval. Až neskôr na sociálnych sieťach zverejnil video a k nehode sa vyjadril. Priznal, že ho pád predsa len bolel, no našťastie sa nič vážne nestalo.
„Chcem zamedziť spekuláciám, včera sa stala nehoda. Spadol som z pódia priamo na betón. Nedával som pozor, kam šľapem. Chcem vás všetkých upokojiť, že som v poriadku. Bolí to ako sviňa, ale bobo sa zahojí,“ napísal k nahrávke, ktorá koluje po sociálnych sieťach.
Kapela vraj chcela koncert prerušiť, no Raego s tým nesúhlasil a napriek zraneniu pokračoval ďalej. „Chalani z kapely chceli koncert zastaviť, ale dohrali sme to, asi by mi to srdce nedalo,“ dodal s tým, že fanúšikovia boli neskutoční a pomohli mu opäť postaviť sa na nohy. „V každom prípade chcem poďakovať všetkým, čo ste mi prišli na pomoc. Vážim si toho.“