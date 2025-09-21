Modelka Victoria's Secret PORODILA: Na svet priviedla TRETIE DIEŤA!

Slávna modelka Karlie Kloss (33) sa opäť stala mamou! S manželom Joshuom Kushnerom sa tešia z tretieho prírastku do rodiny. A fanúšikom už stihli prezradiť aj veľké tajomstvo – meno aj pohlavie dieťatka.
Joshua Kushner sa so šťastnou novinkou pochválil v sobotu na Instagrame. Zverejnil fotku čerstvo narodenej dcérky a odhalil jej meno: Rae Florence. Dievčatko prišlo na svet 18. septembra 2025.
Karlie a Joshua už majú dvoch synov – Leviho (nar. marec 2021) a Elijaha (nar. júl 2023). Teraz k nim pribudla aj malá princezná. Modelka svoje tehotenstvo priznala ešte v marci, keď fanúšikom ukázala rastúce bruško a s úsmevom napísala: „Traja sú už párty.“
Počas tehotenstva sa Karlie vôbec neskrývala. Ukázala sa na Met Gala, zápasoch WNBA aj ďalších akciách. Najväčší rozruch spôsobila na oslave Kushnerovych 40. narodenín, kam dorazila v sexi čiernych šatách s odhalenými ramenami.
Karlie a Joshua tvoria pár od roku 2012. Zasnúbili sa v roku 2018 a už tri mesiace nato si povedali svoje „áno“ v New Yorku. O rok neskôr si svadbu zopakovali aj vo Wyomingu. Aj keď sa snažia svoj súkromný život príliš nevystavovať, Karlie o svojom manželovi nešetrí chválou. „Milujem, že sme spolu vyrastali, a teším sa, že spolu zostarneme. Je to láska môjho života a najlepší priateľ,“ vyznala sa modelka.
