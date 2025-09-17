Šokujúce slová Sheena o smrti Matthewa Perryho (†54): Vedel som, že nebol čistý!

LOS ANGELES - Herec Charlie Sheen (60) vyrukoval s odvážnym tvrdením o zosnulom Matthewovi Perrym (†54). Podľa jeho slov spozoroval, že hviezda seriálu Priatelia užívala drogy rok predtým, ako tragicky zomrela na predávkovanie ketamínom.
Sheen v rozhovore s Piersom Morganom prezradil, že už počas Perryho promo kampane k jeho memoárom z roku 2022 okamžite vycítil problém. „Vedelo sa, že nie je triezvy, hoci rozprával o knihe, ktorá bola celá o triezvosti a zotavení,“ šokoval Sheen v relácii Piers Morgan Uncensored.
Hollywoodsky búrlivák priznal, že mu bolo Perryho veľmi ľúto, keď počúval audioknihu Priatelia, lásky a jedna hrozná potvora. „Nemal ten ostrý, presný, laserovo sústredený prejav, aký mal vždy, keď hral komédiu,“ dodal Sheen s tým, že v jeho hlase počul zlomeného človeka. Perry vydal spomínanú knihu v novembri 2022.
Seriálový svet zahltil smútok: Milovaný Chandler zo seriálu Priatelia Matthew Perry (†54) je mŕtvy!
O rok neskôr ho našli bez známok života vo vírivke jeho domu v Los Angeles. Pitva ukázala, že príčinou smrti bolo predávkovanie ketamínom. Sheen priznal, že chcel s Perrym nadviazať kontakt a porozprávať sa s ním o jeho ceste, no nikdy to neurobil. „Jeho knihu som prečítal za deň a miloval som ju. Bol som naňho hrdý a inšpiroval ma. Ale cítil som, že si vybudoval väzenie, z ktorého nevedel uniknúť,“ povedal.
Zaujímavosťou je, že v Perryho knihe sa objavila aj veta: „Do riti s Charliem Sheenom. Raz budem rovnako slávny.“ Sheen k tomu dodal, že mal v pláne herecovi zavolať, ísť s ním na kávu – no žiaľ, už sa to nestalo. Charlie Sheen tiež zdôraznil, že ketamín nikdy neskúsil, hoci sám dlhé roky bojoval so závislosťami. „Nikdy som to nerobil. Poznal som zopár ľudí, ktorí to brali a videl som, ako vyzerajú. Nebola to farba, ktorá by mi pristala,“ vyhlásil.
Obaja herci sa kedysi stretli v podpornej skupine pre závislých, ktorú Perry organizoval. Na jednej z párty, kde boli obaja, Sheen dokonca stretol svoju tretiu exmanželku Brooke Mueller (48). Tá sa neskôr dostala do pozornosti vyšetrovateľov Perryho smrti pre svoje kontakty s ľuďmi, ktorí mu mali dodávať ketamín. Dnes je Mueller podľa posledných správ už deväť mesiacov triezva.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%