Monicu (61) z Priateľov nafotili v plavkách: Ó, môj Bože! To je telo

BAHAMY - Herečka Courteney Cox, ktorá sa do sŕdc mnohých divákov vryla ako predstaviteľka Monicy v kultovom seriáli Priatelia, skrýva pod šatami priam výstavnú postavičku. Najnovšie paparazzi zábery sú toho dôkazom!
61-ročná Courteney Cox si aktuálne užíva chvíle oddychu na Bahamách, kde jej počas dovolenky robí spoločnosť jej milovaná dcéra Coco. Počas toho, ako herečka šantila vo vlnách si ju s nadšením fotili paprazzi. Nuž, nečudo. V čiernych plavkách vyzerala jednoducho skvele.
Courteney nikdy nepatrila medzi ženy, ktoré by mali problém s kilami navyše. Za zmienku ale stojí, že v kultovom seriáli Priatelia stvárnila práve Monicu, ktorú v mladosti trápila nadváha. Diváci tak vďaka šikovným rukám kostýmerov a maskérov mali možnosť vidieť ju aj v XXL podobe.
Slávna herečka ohuruje nielen postavou, ale aj mladistvým vzhľadom. Nikdy sa netajila tým, že si k nemu dopomáhala rôznymi skrášľujúcimi procedúrami a zákrokmi. Tie s odstupom času ľutuje. „Je to ako domino efekt. Vy nevidíte, že vyzeráte akosi inak, tak pridáte viac,” uviedla v minulosti v rozhovore pre magazín Allure. Výplne v tvári si napokon nechala rozpustiť a rozhodla sa, že starnutie začne akceptovať.
