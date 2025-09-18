Obrovská TRAGÉDIA: Hollywoodsky herec (†46) zomrel pri hrozivej autonehode!

LOS ANGELES - Hollywood zasiahla šokujúca správa. Vo veku 46 rokov tragicky zahynul herec a fotograf Brad Everett Young, známy z počinov Klinika Grace, Charlieho anjeli či filmu Jurský park III. Osudnou sa mu stala vážna dopravná nehoda v Los Angeles.
Ako informuje denník Mirror, na diaľnici 134 Freeway do jeho auta vrazilo vozidlo, ktoré išlo v protismere. Brad utrpel vážne zranenia a zomrel priamo na mieste. Druhého vodiča previezli do nemocnice.
Okrem herectva bol Young aj úspešným fotografom. Na červených kobercoch a prestížnych akciách fotil známe hviezdy ako David Harbour, Seth Green, Emma Caulfield Ford či Sarah Michelle Gellar. Založil aj projekt Dream Loud Official, ktorý podporuje hudobné a umelecké programy na školách po celom USA. „Bradova vášeň pre umenie a ľudí bola neprekonateľná. Jeho odkaz bude žiť ďalej prostredníctvom Dream Loud Official,“ vyhlásil jeho publicista Paul Christensen.
Pôvodne pritom Brad do Los Angeles prišiel s cieľom venovať sa medicíne. Už po prvom konkurze na seriálovú rolu sa však rozhodol pre herectvo a, ako sám spomínal v roku 2015, „zamiloval sa do tohto biznisu“. Na jeho smrť reagovali kolegovia i fanúšikovia. Herec Chris McKenna zo seriálu General Hospital napísal: „Tieto fotky urobil pred pár týždňami… Už ďalšie také nebudú.“
Ďalší herec, Parry Shan, o ňom povedal: „Bol to jeden z najláskavejších a najpozitívnejších ľudí, akých som kedy stretol.“ Silný odkaz pridala aj herečka Jen Lilley: „Nemôžem tomu uveriť. Bol si môj drahý priateľ. Rozprávali sme sa celé hodiny, smiali sa, jedli koláče a spomínali na Virginiu. Miloval si svoju mamu a brata viac než čokoľvek. Nie je to fér.“ Ešte pred pár dňami sa Brad objavil na červenom koberci podujatia The Long Walk v Santa Monice. Nikto netušil, že to bude jeho poslednýkrát...