Pamätáte si Rossovu lesbickú EX z Priateľov? Aha, ako vyzerá Carol po 30 rokoch!

LOS ANGELES – Fanúšikovia kultového seriálu Priatelia sa nestačia čudovať! Herečka Jane Sibbett, ktorú si všetci pamätáme ako Carol, bývalú manželku Rossa Gellera, má dnes po šesťdesiatke – a vyzerá neuveriteľne dobre!
Jane mala len niečo cez tridsať, keď sa prvýkrát objavila v legendárnom sitkome Priatelia v roku 1994. Jej postava Carol bola Rossovou exmanželkou, s ktorou mal syna Bena, a práve ona priniesla do seriálu jednu z prvých LGBTQ+ dejových línií v televíznej histórii.
Počas siedmich rokov na obrazovkách zdieľala scény s hviezdami ako David Schwimmer (Ross), Jennifer Aniston (Rachel) a nezabudnuteľný Matthew Perry (Chandler), ktorý svojím humorom dokázal rozosmiať celé generácie. Jane hrala Carol od roku 1994 až do roku 2001, keď sa Priatelia stali absolútnym fenoménom po celom svete.
A ako vyzerá dnes? Herečka má cez 60 rokov, no pôsobí mlado, sviežo a šťastne. Na sociálnych sieťach pravidelne zdieľa fotky zo svojho života, venuje sa rodine, duchovnej práci a pomáha rôznym charitatívnym projektom. Fanúšikovia jej často píšu, že „stále vyzerá ako Carol“ – len s pár vráskami navyše. Veď pozrite sami!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%