PIKANTNÝ príchod Jacksonovej (†50) dcéry Paris (27): Pod priesvitným tričkom nemala NIČ!

NEW YORK - Paris Jackson šokovala na New York Fashion Weeku – prišla hore bez! Dcéra Michaela Jacksona (†50) si obliekla priesvitný top, ktorý odhalil jej prsia.
Newyorský týždeň módy vždy prináša množstvo šokujúcich momentov. Tento rok sa o jeden z nich postarala americká modelka, speváčka a herečka Paris Jackson, dcéra legendárneho Michaela Jacksona (†50).
Paris sa objavila na prestížnej prehliadke magazínu 72, ktorá sa konala v luxusnom hoteli Four Seasons v centre New Yorku. Už pri príchode bolo jasné, že jej styling bude patriť medzi tie, ktoré nezostanú bez povšimnutia. Na sebe mala priesvitný top s dlhými rukávmi, ktorý nechával len minimum priestoru pre fantáziu.
Na rozdiel od mnohých celebrít, ktoré sa snažia odvážnejšie kúsky zakryť alebo kombinovať s vrstvami oblečenia, sa Paris rozhodla nič neskryť. Svoje poprsie vystavila bez akýchkoľvek zábran. Zvyšok jej outfitu bol úplne bežný, takže to, že prišla hore bez, mimoriadne vyniklo.
