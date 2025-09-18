STRACH o slávnu krásku: FOTO plné utrpenia... Bojuje s vážnou diagnózou!

NEW YORK - Modelka Bella Hadid sa podelila o fotografie plné utrpenia. Bojuje totiž s vážnou diagnózou, ktorá jej dáva zabrať.
Modelka Bella Hadid ukázala ako bojuje so zdravotnými problémami, ktoré ju sprevádzajú už roky. Na Instagrame zverejnila sériu záberov zo zákulisia svojej liečby a priznala, že stále zápasí s lymskou boreliózou. Na niektorých fotografiách bolo vidieť, ako jej podávajú infúzie, inokedy mala na hlave obklad či kyslíkovú hadičku.
Objavili sa aj snímky, na ktorých sa neubránila slzám. „Je mi ľúto, že sa vždy odmlčím, milujem vás,“ napísala k príspevku. Medzi prvými reagovala jej sestra Gigi Hadid: „Ľúbim ťa! Dúfam, že sa čoskoro budeš cítiť tak silná a dobrá, ako si zaslúžiš!!!!!!“ Podobne povzbudzujúce slová prichádzali aj od fanúšikov. Niektorí sledovatelia sa dokonca podelili o vlastnú skúsenosť s rovnakým ochorením a žiadali radu ohľadom liečby.
Bella pripojila aj časť dokumentácie, ktorú si uchovávala jej matka Yolanda. Už v roku 2014 lekári zaznamenali, že modelka bojuje s únavou, problémami so spánkom, pamäťou či depresiou. Objavili sa tiež náznaky infekcie čreva, plesní a parazitov. V roku 2016 testy opäť potvrdili prítomnosť baktérie boreliózy. FOTO nájdete TU.
Čo je lymská borelióza?
Lymská borelióza je infekčné ochorenie, ktoré prenášajú kliešte a spôsobujú ho baktérie rodu Borrelia. Človek sa nakazí najčastejšie po prisatí infikovaného kliešťa, ktorý pri cicaní krvi prenesie baktérie do tela. Ochorenie sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi a jeho príznaky sa postupne menia podľa toho, v akom štádiu sa nachádza.
V počiatočnej fáze sa často objaví typický červený kruhový fľak na koži, ktorý sa zväčšuje, a k tomu príznaky podobné chrípke, ako sú únava, horúčka či bolesti svalov a kĺbov. Ak sa borelióza nezachytí a nelieči včas, môže po mesiacoch alebo rokoch prerásť do závažnejších foriem. Vtedy sa pacienti stretávajú s chronickými bolesťami kĺbov, zápalmi nervov, poruchami pamäti, koncentrácie či dokonca so srdcovými ťažkosťami.