Je Tesla nebezpečná? V USA po ďalších nehodách vyšetrujú bezpečnosť autonómneho riadenia

WASHINGTON - Regulačné orgány pre bezpečnosť cestnej dopravy v Spojených štátoch prešetrujú bezpečnosť technológie plne autonómneho riadenia vozidiel spoločnosti Tesla. Píše agentúra AP.
Americký úrad pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA) uviedol, že má 58 hlásení o incidentoch vrátane 14 nehôd a 23 zranení. Vozidlá Tesla pri nich porušili predpisy o bezpečnosti cestnej premávky v režime plne autonómneho riadenia. Mnohí vodiči uviedli, že na toto neočakávané správanie ich systémy auta nijako nevarovali. Spoločnosť opakovane uviedla, že systém nedokáže riadiť auto sám a vodič musí byť vždy pripravený zasiahnuť.
Nové vyšetrovanie sa týka 2,9 milióna vozidiel Tesla
Nové vyšetrovanie sa týka 2,9 milióna vozidiel Tesla vybavených funkciou plne autonómnej technológie riadenia (FSD). Softvér na podporu vodiča úrovne 2 alebo „Plne autonómne riadenie (s dohľadom)“ vyžaduje, aby vodiči venovali plnú pozornosť ceste. Spoločnosť stále testuje verziu, ktorá nevyžaduje zásah vodiča, čo sľubuje už roky majiteľ a generálny riaditeľ automobilky Elon Musk.
Ak NHTSA potvrdí bezpečnostné riziká, môže dôjsť k spätnému povolaniu vozidiel alebo úprave softvéru. Tesla už vydala aktualizáciu softvéru, no nekomentovala aktuálne vyšetrovanie. V auguste súd v Miami rozhodol, že Tesla je čiastočne zodpovedná za smrteľnú nehodu na Floride v roku 2019, do ktorej bola zapletená jej technológia asistencie vodiča Autopilot (líši sa od FSD) a musí zaplatiť odškodné viac ako 240 miliónov dolárov. Tesla uviedla, že sa proti rozhodnutiu odvolá.