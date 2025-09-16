SMÚTOK v hereckom svete: Zomrela herečka (†91) z Priateľov!

LOS ANGELES - Hollywood prišiel o ďalšiu legendu. Vo veku 91 rokov zomrela herečka Patricia Crowley, známa z kultového seriálu Dynasty, no objavila sa aj v Priateľoch. Smutnú správu potvrdil jej syn Jon Hookstratten, vysokopostavený manažér v spoločnosti Sony Pictures Entertainment.
Herecká ikona naposledy vydýchla v nedeľu v Los Angeles. Podľa jej rodiny zomrela prirodzenou smrťou. Po sebe zanechala manžela Andyho Friendlyho, za ktorého sa vydala v roku 1986. Crowley bola kedysi vydatá za právnika Eda Hookstrattena, ktorý zastupoval také hviezdy ako Elvis Presley, Johnny Carson či Vin Scully.
Herečka sa preslávila úlohou Joan Nash v komediálnom seriáli Please Don’t Eat The Daisies, kde stvárnila novinárku a matku štyroch divokých chlapcov. Rodina bývala v dome ako z rozprávky a ich spoločníkom bol obrovský ovčiak menom Ladadog. Patricia zažiarila aj vo filmoch Forever Female a Money From Home, ktoré jej vyniesli Zlatý glóbus pre novú hviezdu roka.
Počas kariéry účinkovala s ikonami ako Dean Martin, Jerry Lewis či Ginger Rogers a zahrala si v snímkach Red Garters, The Square Jungle alebo The Wheeler Dealers. Na televíznych obrazovkách ju diváci mohli vidieť v desiatkach populárnych seriálov – od The Alfred Hitchcock Hour, The Twilight Zone až po Charlie’s Angels, Hawaii Five-0, Murder, She Wrote, Frasier či dokonca Priateľov.
V 80. rokoch stvárnila Emily Fallmont v desiatich epizódach Dynasty. Jej poslednou rolou bol film Mont Reve z roku 2012. Patricia Crowley sa narodila v roku 1933 v Pensylvánii ako dcéra baníka. Už ako tínedžerka debutovala na Broadwayi v hre Southern Exposure. Po herečke zostal manžel, dcéra Ann s rodinou, syn Jon, päť vnúčat a štyri pravnúčatá.