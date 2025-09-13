Tragická SMRŤ hviezdy Šou Billa Cosbyho (†54): Manželka PRVÝKRÁT prehovorila... Roky sa utajovala!

HOLLYWOOD – Smutná správa, ktorá v júli otriasla svetom šoubiznisu, má ďalšie pokračovanie. Vdova po hercovi Malcolmovi-Jamalovi Warnerovi (†54), hviezde legendárneho seriálu The Cosby Show, po rokoch mlčania prvýkrát prelomila ticho.
Tenisha Warner sa doposiaľ držala v ústraní a svoju totožnosť nikdy nepotvrdila. Až teraz. Na sociálnej sieti Instagram zverejnila nikdy nevidenú svadobnú fotografiu a svetu predstavila aj ich spoločnú dcéru.
„Ďakujeme, že nás obklopujete láskou počas tohto citlivého obdobia,“ napísala k snímke. Prezradila, že s Malcolmom sa zosobášili už v roku 2017 a že v sobotu by spolu oslávili výročie. „Stále počujem jeho smiech, stále cítim, ako ma prijímal celú – každú slzu, každý sen,“ priznala zlomená vdova.
Tenisha zároveň oznámila vznik dvoch projektov: River & Ember a Warner Family Foundation. Tie majú pomáhať deťom aj mladým umelcom – poskytovať im podporu, štipendiá či nástroje, ako sa vyrovnať s ťažkými emóciami. „Spoločne s dcérou nesieme odkaz, ktorý sme začali s manželom. Odkaz, ktorý rozvíja detské vnútorné svetlo a dáva mladým slobodu tvoriť mimo hraníc,“ napísala dojemne.
Malcolm-Jamal zomrel 20. júla počas dovolenky v Kostarike. Herec sa kúpal v mori so svojou 8-ročnou dcérkou, keď ich strhol silný prúd. Dcérku sa podarilo zachrániť, no pokusy o oživenie herca zlyhali. Ako oficiálnu príčinu smrti polícia uviedla udušenie utopením.
Len dva mesiace pred tragédiou herec prezradil, ako by chcel, aby si ho ľudia pamätali. „Odišiel by som zo sveta so spokojnosťou, keby ľudia vedeli, že som bol dobrý človek,“ povedal v podcaste Hot & Bothered. Jeho otec mu vraj často hovoril, že najväčšou hrdosťou nie sú úspechy, ale to, že je dobrým človekom.
Jeho herecká kolegyňa Keshia Knight Pulliam (46) zanechala pod príspevkom krátky, no silný odkaz: „Jednoducho nádherné ❤️.“ Fanúšikovia sa pridali s dojemnými reakciami: „Jeho odkaz žije ďalej,“ „Jeho smiech stále počuť,“ či „Dôkaz, že pravá láska dáva zmysel aj po strate.“