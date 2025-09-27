Slávna herečka sa DRUHÝKRÁT narodila: Prežila NEHODU lietadla... Mrazivé spomienky!

NEW YORK - Herečka Taryn Manning (46), známa z filmov 8 míľa s Eminemom, či Crossroads s Britney Spears, oslavovala pred pár dňami svoje 2. narodeniny. Uplynulo totiž 20 rokov od desivej nehody lietadla, ktorú prežila. Z jej spomienok mrazí!
21. septembra 2005 sa celé Spojené štáty nevedeli odlepiť od televíznych obrazoviek. Let Jet Blue 292 mal vážny problém s podvozkom a tri hodiny krúžil nad Los Angeles, aby spálil palivo pred riskantným pristátím. Na palube sa odohrávali scény ako z katastrofického filmu. Medzi pasažiermi bola aj herečka Taryn Manning, ktorá si osudný deň pravidelne pripomína.
Doslova sa druhýkrát narodila a tento rok oslávila už svoje 20. "narodeniny". Z jej spomienok z osudných chvíľ, ktoré odhalila krátko po nehode, dodnes mrazí. Priznala, že sa pripravovala na to najhoršie. „Písala som odkazy priateľovi, mame a bratovi. Všetci si dávali na seba občianske preukazy. Bolo to strašidelné,“ opísala.
V liste pre svojho priateľa, ktorý písala na palube lietadla, sa písalo: „Tak veľmi ťa milujem. Nikdy na to nezabudni. Prosím, nesmúť. Vždy budem s tebou.“ Spolu s ňou bola na palube aj jej dlhoročná kamarátka a publicistka Jennifer Searle. „Bola pre mňa nesmierne silná. Ja som bola úplne bábätko,“ priznala herečka.
Len pár sedadiel pred ňou sedel začínajúci komik Dave Reinitz, ktorý vytiahol kameru a nakrútil zábery z kabíny. Vidno na nich vystrašené páry držiace sa za ruky, letušky upokojujúce cestujúcich a dokonca aj jeho osobný odkaz priateľke Barbare, s ktorou sa krátko pred letom pohádal. „Predstavil som si, ako sleduje televíziu a vie, že som v tom lietadle,“ povedal vtedy Reinitz so slzami v očiach.
Napätie vrcholilo v momente, keď kapitán pred pristátím zakričal do rozhlasu: „Pripravte sa! Pripravte sa! Pripravte sa!“ A potom prišiel zázrak – lietadlo bezpečne dosadlo a všetci vyviazli bez zranení. Reinitz pri vystupovaní zachytil aj šokujúci pohľad na zdemolované predné kolesá stroja.