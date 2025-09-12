Obrovská TRAGÉDIA: Obľúbený herec (†37) je MŔTVY... Zahynul po páde z budovy!

PEKING – Fanúšikovia po celom svete smútia. Jeden z najpopulárnejších čínskych hercov a spevákov súčasnosti, Yu Menglong (†37), tragicky zahynul po páde z budovy v Pekingu.
Smutnú správu potvrdil jeho manažérsky tím na sociálnej sieti Weibo. „S neznesiteľným zármutkom oznamujeme, že náš milovaný Menglong zomrel na následky pádu,“ uviedli v oficiálnom stanovisku. Polícia zároveň potvrdila, že cudzie zavinenie vylúčila.
Podľa čínskych médií sa nešťastie odohralo v byte jeho priateľa. Herec mal tráviť večer v spoločnosti viacerých známych. Okolo druhej ráno sa zamkol v hosťovskej izbe. Keď sa jeho priatelia o pár hodín neskôr chystali odísť, nemohli ho nájsť. Jeho telo napokon objavili pred bytovkou. Ako píše denník The Sun, prvým, kto ho spozoroval, bol náhodný psíčkar.
Yu Menglong si získal popularitu nielen v Číne, ale aj vo svete. Jeho kariéra odštartovala už v roku 2010, keď sa objavil v talentovej šou Super Boy. Hoci vtedy neuspel, po troch rokoch sa do súťaže vrátil a dostal sa do prvej desiatky. Následne vydal svoj prvý singel Just Nice a hudobná aj herecká kariéra mu začala rýchlo stúpať.
Zlom prišiel v roku 2015, keď zažiaril v online hite Go Princess Go. O dva roky neskôr si zahral charizmatického Bai Zhena v seriáli Eternal Love, ktorý mu priniesol celosvetovú slávu. Správa o jeho náhlej smrti zasiahla milióny fanúšikov. Sociálne siete zaplavili dojímavé odkazy a spomienky na obľúbeného herca, ktorého hviezda, žiaľ, zhasla priskoro.