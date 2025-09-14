ZÁHADNÁ SMRŤ legendárneho Jima Morrisona (†27): Vraj to bol FEJK... Je TENTO MUŽ skutočne on?!

PARÍŽ - Bol to génius, rebel a sexsymbol svojej éry. Jim Morrison, neprehliadnuteľný frontman kapely The Doors, zomrel 3. júla 1971 vo veku len 27 rokov v Paríži. A jeho smrť dodnes vyvoláva množstvo otáznikov!
Jim Douglas Morrison sa narodil 8. decembra 1942 na Floride. Už od detstva bol iný – nekľudný, zvedavý a často v konflikte s autoritami. Vyrastal v rodine námorného dôstojníka, čo znamenalo neustále sťahovanie. Neskôr vyštudoval film na prestížnej UCLA, no jeho skutočnou vášňou sa stala hudba.
Spolu s Rayom Manzarekom v roku 1965 založil skupinu The Doors, ktorá sa rýchlo stala senzáciou. Hity ako Light My Fire či Riders on the Storm obleteli svet. Morrisonove texty boli plné temnoty, filozofie a provokácie – a presne to z neho urobilo legendu.
Klub 27: predčasná smrť a večná sláva
3. júla 1971 našli Morrissona mŕtveho vo vani jeho bytu v Paríži. Mal len 27 rokov a stal sa ďalším členom neslávne známeho „Klubu 27“, kam patria aj Jimi Hendrix, Janis Joplin či neskôr Kurt Cobain. Oficiálna verzia? Zlyhanie srdca. Lenže – nikdy sa neurobila pitva. A tu sa začínajú špekulácie, ktoré trvajú už viac než 50 rokov!
Čo sa naozaj stalo?
Podľa výpovede jeho partnerky Pamely Courson sa Morrison večer pred smrťou necítil dobre a rozhodol sa vykúpať. Ráno ho Pamela našla bezvládneho a lekár mohol len konštatovať smrť. No bez pitvy nikto presne nevie, čo sa stalo. Jedna teória hovorí o predávkovaní heroínom – Pamela bola známou užívateľkou drog a mnohí tvrdia, že Jim sa k nej pridal.
Iní svedkovia zas hovoria, že nezomrel vo vani, ale v známom parížskom hudobnom klube. Keď sa tam predávkoval, mal byť v tichosti prevezený späť do bytu, aby sa predišlo škandálu. A potom je tu tá najdivokejšia verzia – vraj svoju smrť iba zinscenoval a odišiel do ústrania. Fakt, že jeho hrob na Père Lachaise je od začiatku opradený tajomstvom, túto teóriu len živí.
Myslel si to aj Ray Manzarek, klávesák skupiny The Doors a režisér a scenárista dokumentu o Morrisonovi sa tejto teórie chytil. Objavil istého udržbára Franka Wagnera, ktorý sa na Morissona nápadne podobá.
Keď jeho fotografiu ukázali trom spevákovym bývalým partnerkám, dve z nich sa rozplakali a sú presvedčené, že je to spevák. Navyše keď sa údržbára opýtali, či je Jim Morrison, odpovedal: „Všetci sme jeden, sme ten istý človek. To je jeden zo spôsobov, ako sa na to pozerať.“
Legenda žije ďalej
Napriek temným okolnostiam zostáva Jim Morrison jednou z najväčších ikon rocku. Jeho poézia, drsná charizma a rebelský život inšpirujú fanúšikov po celom svete aj dnes. Či už zomrel pre problémy so srdcom, pre drogy alebo zmizol niekam do ústrania – jedno je isté: Morrisonova legenda nikdy nezomrie.
