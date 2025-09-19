Obrovská TRAGÉDIA: Držiteľ (†57) Grammy zahynul pri HAVÁRII LIETADLA!

NASHVILLE - Hudobný svet zasiahla obrovská tragédia! Pri leteckej havárii v americkej Severnej Karolíne zahynul slávny country skladateľ a držiteľ Grammy Brett James (†57), známy ako autor megahitu Jesus Take the Wheel pre speváčku Carrie Underwood.
James bol jedným z troch pasažierov jednomotorového lietadla Cirrus SR22T, ktoré odštartovalo z Nashvillu. Stroj sa zrútil na pole neďaleko základnej školy vo Frankline. Nikto na palube neprežil, no deti ani zamestnanci školy zranení neboli.
Brett James patril k absolútnej špičke country tvorcov. V 2000-tych a 2010-tych rokoch písal hity pre Rascal Flatts, Brantleyho Gilberta, Kennyho Chesneyho, Tima McGrawa, Jasona Aldeana, Bon Joviho či spomínanú Carrie Underwood. Celkovo má na konte neuveriteľných 27 singlov číslo jeden v country rebríčkoch. Jeho najslávnejší kúsok – Jesus Take the Wheel – mu v roku 2007 priniesol prestížnu cenu Grammy. Do Siene slávy skladateľov v Nashville ho uviedli v roku 2020.
Spevák Dierks Bentley, pre ktorého James napísal hit I Hold On, len ťažko skrýval smútok: „Odpočívaj v pokoji, kamarát. Totálna legenda… jeden z najlepších autorov, akých kedy naše mesto malo,“ napísal zlomený hudobník. Bentley priznal, že spoločné písanie piesne po smrti jeho otca mu navždy zmenilo život. „Brett to pochopil, hneď sa do toho ponoril. Naše priateľstvo a táto skladba mi zmenili svet,“ dodal. Hudobná scéna tak prišla o neuveriteľný talent, priateľa a kolegu, ktorého piesne budú znieť ešte celé generácie.