ZÁHADNÁ SMRŤ krásnej herečky (†43): Našli ju MŔTVU na nafukovačke... Podozrivá výpoveď manžela!

HOLLYWOOD – Dozvie sa svet niekedy pravdu? Smrť herečky Natalie Wood (†43) otriasla filmovým svetom a dodnes okolo nej visí závoj tajomstva. Pôvodne označená za nehodu, no po rokoch začali pribúdať čoraz podozrivejšie otázniky. Polícia prípad otvorila po 30 rokoch a neskôr znova v roku 2018. Prečo? Manžel menil svoju výpoveď a tá nesedela s tým, čo tvrdili svedkovia!
Natalie Wood, rodným menom Natalia Nikolajevna Zacharenko, sa narodila 20. júla 1938. Už ako 4-ročné dievčatko vstúpila do sveta filmu a rýchlo si získala srdcia divákov. Meno jej producenti zmenili na Wood, pod ktorým hviezdila vo filmoch ako Zázrak v New Yorku, Rebel bez príčiny, West Side Story či Veľké závody. Objavila sa aj v seriáloch a patrila k najväčším kráskam Hollywoodu.
Jej súkromný život bol však plný zvratov. V roku 1957 sa vydala za kolegu Roberta Wagnera, no o päť rokov sa rozviedli. Neskôr si vzala britského producenta, s ktorým mala dcéru Natashu, ale manželstvo stroskotalo. V roku 1972 sa opäť vrátila k Wagnerovi a narodila sa im dcéra Courtney.
Osudná noc prišla 29. novembra 1981. Počas výletu na jachte, na ktorý sa Natalie spočiatku zdráhala ísť, jej telo našli v mori – asi kilometer a pol od lode na malej nafukovačke. Herečka pritom nevedela plávať a priateľom sa nezdalo, že by sa v noci sama vybrala na more. Polícia jej úmrtie najskôr klasifikovala ako utopenie a podchladenie.
Na jej tele sa však objavilo niekoľko zranení, ktoré si vo vode nemohla sama urobiť a svedkovia, ktorí boli v osudný večer v neďalekom člne, uviedli, že v noci počuli ženu kričať o pomoc. V roku 2011 bol prípad znovu otvorený pre podozrenie z vraždy. Prstom sa ukazovalo práve na Wagnera, ktorý však obvinený nebol. O sedem rokov neskôr sa vyšetrovanie obnovilo znova – kapitán lode totiž priniesol nové fakty, na ktoré si údajne spomenul. Wagner odmietol vypovedať a vyšetrovatelia upozornili na nezrovnalosti v jeho predchádzajúcich vyhláseniach.
„Nevidel som, že by uviedol detaily, ktoré by sa zhodovali s tými od ostatných svedkov tohto prípadu. Myslím si, že nepretržite menil svoj príbeh a jeho verzia udalostí jednoducho nedáva zmysel,“ povedal pre CBS News John Corina z úradu losangeleského šerifa. Čo sa skutočne stalo na jachte v osudnú noc, zostáva záhadou. Pravdu sa už možno nikdy nedozvieme...