Nedeľa5. október 2025, meniny má Viera, zajtra Natália

BIZARNÉ ÚMRTIA celebrít: Nehoda na svahu, streľba pri natáčaní, Janis Joplin (†27) zomrela pri sexe!

Jon-Erik Hexum, Joan Collins Zobraziť galériu (10)
Jon-Erik Hexum, Joan Collins (Zdroj: Youtube/SITA)
© Zoznam/sk © Zoznam/sk

BRATISLAVA - Niektoré hviezdy odišli z tohto sveta spôsobom, nad ktorým ostáva rozum stáť. Smrť ich zastihla v tých najbizarnejších situáciách – od útoku raje počas potápania, cez tragédiu priamo pri natáčaní, až po osudný náraz do stromu na lyžiach. Ich príbehy dodnes vyvolávajú zimomriavky...

Janis Joplin, speváčka
úmrtie: 4. októbra 1970

Speváčka a pesničkárka Janis Joplin zomrela na predávkovanie heroínom. Stalo sa to však za veľmi nezvyčajných okolností. V čase smrti sa údajne oddávala intímnym hrátkam so svojím snúbencom a jeho bývalou partnerkou. Obaja si spočiatku mysleli, že Janis len odpočíva, no v skutočnosti u nej došlo k zástave srdca.

BIZARNÉ ÚMRTIA celebrít: Nehoda
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: TASR)

Sonny Bono, spevák a politik
úmrtie: 5. januára 1998

Hudobník a politik Sonny Bono zomrel vo veku 62 rokov po tom, čo zišiel z vyznačenej zjazdovky a na lyžiach narazil do stromu. Pitva potvrdila, že v krvi nemal žiadny alkohol ani drogy.

Sonny a Cher
Zobraziť galériu (10)
Sonny a Cher  (Zdroj: Columbia Pictures)

Sam Cooke, hudobník
Úmrtie: 11. decembra 1964

Hudobník Sam Cooke zomrel vo veku iba 33 rokov po tom, čo bol zastrelený. Celý incident bol mimoriadne bizarný – v čase smrti bol totiž úplne nahý. Dezorientovaný vbehol do haly hotela, v ktorom býval, a správal sa agresívne. Manažér hotela naňho následne vystrelil a Cooke po zásahu na mieste zomrel.

BIZARNÉ ÚMRTIA celebrít: Nehoda
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: Keen Records)

Spalding Gray, herec
Úmrtie: 5. júna 1941

Herec Spalding Gray spáchal samovraždu skokom do vody. Podľa všetkého sa k tomu inšpiroval filmom Veľká ryba, ktorý krátko predtým videl v kine – jeho hlavný hrdina totiž umiera tak, že sa ako ryba ponorí do vody a zmizne.

Spalding Gray
Zobraziť galériu (10)
Spalding Gray  (Zdroj: Castle Rock Entertainment)

John Denver, spevák a skladateľ
Úmrtie: 12. október 1997

Spevák a skladateľ John Denver bol nielen talentovaný hudobník, ale aj skúsený pilot – vo vzduchu strávil viac hodín než mnohí profesionáli. Napriek tomu sa dopustil osudovej chyby. Pred letom cez Atlantický oceán si neoveril množstvo paliva v nádrži, a práve pre tento prehliadnutý detail jeho lietadlo spadlo do oceánu.

John Denver
Zobraziť galériu (10)
John Denver  (Zdroj: Youtube.com)

Steve Irwin, enviromentalista
Úmrtie: 4. septembra 2006

Dobrodruh a známy „lovec krokodílov“ Steve Irwin tragicky zomrel pri svojej obľúbenej činnosti – potápaní s rajami. Počas jedného z ponorov sa dostal príliš blízko k jednej z nich a raja ho bodla ostňom. Zranenie bolo také vážne, že sa ho už nepodarilo zachrániť.

Steve Irwin
Zobraziť galériu (10)
Steve Irwin  (Zdroj: Youtube.com/Animal Planet)

Owen Hart, wrestler
Úmrtie: 23. mája 1999

Zápasník Owen Hart vystupoval do ringu pod menom Blue Blazer a na svoje vstupy používal efektné spúšťanie na lanách z výšky. Počas jedného takého nástupu však zlyhalo istenie a Owen spadol z približne 24 metrov – najprv na laná ringu a potom priamo na podlahu. Utrpel ťažké zranenia, ktorým neskôr v nemocnici podľahol. Mal len 34 rokov.

Owen Hart
Zobraziť galériu (10)
Owen Hart  (Zdroj: Youtube.com/Tap Out Corner)

Jon-Erik Hexum, herec
Úmrtie: 18. októbra 1984

Herec Jon-Erik Hexum tragicky zomrel v roku 1984, keď sa počas natáčania náhodne postrelil do hlavy rekvizitnou zbraňou. Tá však nešťastnou zhodou okolností obsahovala ostrý náboj, čo sa mu stalo osudným.

Jon-Erik Hexum, Joan Collins
Zobraziť galériu (10)
Jon-Erik Hexum, Joan Collins  (Zdroj: American Broadcasting Company)

Jeff Buckley, spevák
Úmrtie: 29. mája 1997

Americký spevák a skladateľ Jeff Buckley tragicky zomrel v rieke Mississippi. Stalo sa to vo chvíli, keď z dobrej nálady skočil do rieky oblečený aj s topánkami, pričom si spieval pieseň „Whole Lotta Love“ od skupiny Led Zeppelin. Z vody sa však už nevynoril a jeho telo bolo nájdené až o niekoľko dní neskôr.

Jeff Buckley
Zobraziť galériu (10)
Jeff Buckley  (Zdroj: Profimedia)

Viac o téme: Janis JoplinSteve IrwinSam CookeSonny Bono
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Gabriella Moreira
Záhadná SMRŤ 16-ročnej Miss: Jej telo našli na STAVBE!
Zahraniční prominenti
Natalie Wood
ZÁHADNÁ SMRŤ krásnej herečky (†43): Našli ju MŔTVU na nafukovačke... Podozrivá výpoveď manžela!
Zahraniční prominenti
Ivan Luťanský
ZÁHADNÁ SMRŤ herca Ivana Luťanského (†30): Autonehoda vo Vietname, ale... V hlave mal DIERU!
Zahraniční prominenti
ZÁHADNÁ SMRŤ legendárneho Jima
ZÁHADNÁ SMRŤ legendárneho Jima Morrisona (†27): Vraj to bol FEJK... Je TENTO MUŽ skutočne on?!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Karin Haydu je pripravená na rolu BABIČKY: Slová o Vanese a budúcom ženíchovi!
Karin Haydu je pripravená na rolu BABIČKY: Slová o Vanese a budúcom ženíchovi!
Prominenti
Riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru Branislav Koniar: Boli to krásne preteky
Riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru Branislav Koniar: Boli to krásne preteky
Zoznam TV
Za avizovaným vylúčením Smeru-SD zo štruktúr Strany európskych socialistov je jeho účasť na oslavách v Moskve a Pekingu, uviedol Fico
Za avizovaným vylúčením Smeru-SD zo štruktúr Strany európskych socialistov je jeho účasť na oslavách v Moskve a Pekingu, uviedol Fico
Správy

Domáce správy

Milan Majerský
KDH navrhuje, aby sa kraje opäť zaradili medzi subjekty verejného práva
Domáce
Matovič ostro voči Richterovi:
Matovič ostro voči Richterovi: Tento pán trepe! Odmietol tajnú dohodu s PS
Domáce
FOTO Dvojpohlavná ústava rozprúdila lavínu
Dvojpohlavná ústava rozprúdila lavínu memečiek: Nevynechali matovičovcov a ani české voľby!
Domáce
Brezno obnovuje historickú budovu mestského úradu: Práce potrvajú až do leta 2026
Brezno obnovuje historickú budovu mestského úradu: Práce potrvajú až do leta 2026
Banská Bystrica

Zahraničné

Trump prekvapil: Putinov návrh
Trump prekvapil: Putinov návrh o jadrových zbraniach? Znie to dobre!
Zahraničné
Nemecko podporilo Trumpov mierový
Nemecko podporilo Trumpov mierový plán pre Gazu: Považuje ho za jedinečnú príležitosť!
Zahraničné
Irakli Kobachidze
Chaos v Gruzínsku! Premiér sľubuje zákrok proti opozícii po údajnom pokuse o prevrat
Zahraničné
Žiadna koalícia s ANO!
Žiadna koalícia s ANO! Rakušan potvrdil, že STAN mieri do opozície
Zahraničné

Prominenti

Robbie Williams
Koncert Robbieho Williamsa v Turecku NÁHLE ZRUŠILI: Miestne úrady majú VÁŽNE OBAVY!
Zahraniční prominenti
Karin Haydu je pripravená
Karin Haydu je pripravená na rolu BABIČKY: Slová o Vanese a budúcom ženíchovi!
Domáci prominenti
FOTO Filip Šebesta a Jakub
FOTO Oteckovia v akcii! Herci z Dunaja Jablonský a Šebesta: Takto si užívajú so svojimi princeznami
Domáci prominenti
BIZARNÉ ÚMRTIA celebrít: Nehoda
BIZARNÉ ÚMRTIA celebrít: Nehoda na svahu, streľba pri natáčaní, Janis Joplin (†27) zomrela pri sexe!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Stravovanie podľa krvnej skupiny
Stravovanie podľa krvnej skupiny AB: Čo jesť a čomu sa vyhnúť?
vysetrenie.sk
FOTO Horor na luxusnej lodi:
Horor na luxusnej lodi: Žena ostala zaseknutá v priehľadnom tobogane nad morom! VIDEO desí internet
Zaujímavosti
Žiaci si z hodiny
Žiaci si z hodiny odniesli HOROROVÝ zážitok: Živé mačiatko ako obed pre hada! VIDEO vyvolalo pobúrenie
Zaujímavosti
FOTO Tajomný nález, ktorý zaujme
Skrytý poklad v stodole: FOTO TO, čo tam našli, vás prekvapí! Desiatky rokov zaprášený, teraz šokuje zberateľov
Zaujímavosti

Dobré správy

Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce

Ekonomika

Solárne panely kam len pozriete: Čína mení globálnu energetiku, fosílne palivá môže zatlačiť do úzadia!
Solárne panely kam len pozriete: Čína mení globálnu energetiku, fosílne palivá môže zatlačiť do úzadia!
10 trikov, ktoré na vás supermarkety používajú, aby ste minuli viac peňazí (a ako proti nim bojovať)
10 trikov, ktoré na vás supermarkety používajú, aby ste minuli viac peňazí (a ako proti nim bojovať)
Skryté poplatky a finty bánk: Ste finančne gramotnejší ako priemerný Slovák? (kvíz)
Skryté poplatky a finty bánk: Ste finančne gramotnejší ako priemerný Slovák? (kvíz)
Nabíjate si zariadenia bez dozoru či cez noc? Poisťovne varujú: Požiarov je čoraz viac!
Nabíjate si zariadenia bez dozoru či cez noc? Poisťovne varujú: Požiarov je čoraz viac!

Šport

AC Sparta Praha – SK Slavia Praha: Online prenos z najväčšieho českého futbalového derby
AC Sparta Praha – SK Slavia Praha: Online prenos z najväčšieho českého futbalového derby
Chance liga
Explózia radosti v Bratislave: Slovan ovládol bláznivú dramatickú prestrelku s Popradom
Explózia radosti v Bratislave: Slovan ovládol bláznivú dramatickú prestrelku s Popradom
Tipsport liga
Čierna séria je už minulosťou: Skalica aj v oslabení obrala Dunajskú Stredu o body
Čierna séria je už minulosťou: Skalica aj v oslabení obrala Dunajskú Stredu o body
Niké liga
Lewandowski zahodil penaltu a prišiel krutý trest: Barcelona schytala nečakaný výprask
Lewandowski zahodil penaltu a prišiel krutý trest: Barcelona schytala nečakaný výprask
La Liga

Auto-moto

TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
Klasické testy
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Doprava
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Zaujímavosti
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Novinky

Kariéra a motivácia

Ste na dôchodku? Tieto práce vám môžu priniesť extra príjem aj radosť zo života
Ste na dôchodku? Tieto práce vám môžu priniesť extra príjem aj radosť zo života
Motivácia a produktivita
Tieto znamenia majú do konca roka veľkú šancu na povýšenie. Patríte medzi ne aj vy?
Tieto znamenia majú do konca roka veľkú šancu na povýšenie. Patríte medzi ne aj vy?
O práci s humorom
Máte strach prezentovať pred kolegami? Týmto spôsobom si vybudujete sebadôveru a zvládnete každú prezentáciu
Máte strach prezentovať pred kolegami? Týmto spôsobom si vybudujete sebadôveru a zvládnete každú prezentáciu
Motivácia a inšpirácia
Chcete zarábať viac ako 3 000 € mesačne? Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia!
Chcete zarábať viac ako 3 000 € mesačne? Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia!
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Perkelt na 7 spôsobov. Od klasiky s haluškami až po modernejšie verzie s cestovinami.
Perkelt na 7 spôsobov. Od klasiky s haluškami až po modernejšie verzie s cestovinami.
Ako pripraviť huby na sušenie: 5 overených tipov, aby sa nepokazili
Ako pripraviť huby na sušenie: 5 overených tipov, aby sa nepokazili
Skladovanie potravín
Jeseň na tanieri: recept na jablkový cheesecake s karamelom
Jeseň na tanieri: recept na jablkový cheesecake s karamelom
Ovocné dezerty

Technológie

Táto funkcia Androidu v tichosti skenuje tvoje fotografie v galérii. Pozri sa, ako ju môžeš vypnúť
Táto funkcia Androidu v tichosti skenuje tvoje fotografie v galérii. Pozri sa, ako ju môžeš vypnúť
Bezpečnosť
Vedci vypočítali, ako ďaleko od nás môže žiť iná inteligentná civilizácia. Takto ďaleko môžu byť
Vedci vypočítali, ako ďaleko od nás môže žiť iná inteligentná civilizácia. Takto ďaleko môžu byť
Veda a výskum
Obľúbená automobilka hlási únik dát. Hackeri sa dostali k menám, adresám aj údajom o autách
Obľúbená automobilka hlási únik dát. Hackeri sa dostali k menám, adresám aj údajom o autách
Autá
Táto strava pomáha udržať náš mozog mladým, hovorí štúdia. Kľúčom sú tieto dve ingrediencie
Táto strava pomáha udržať náš mozog mladým, hovorí štúdia. Kľúčom sú tieto dve ingrediencie
Veda a výskum

Bývanie

Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté

Pre kutilov

Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Recepty
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Záhrada
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Recepty
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Rekonštrukcia bytu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Po svadbe začal manžel pracovať v zahraničí, jeho brat mi chodil pomáhať: V jednej chvíli sa medzi nami niečo zmenilo
Sex a vzťahy
Po svadbe začal manžel pracovať v zahraničí, jeho brat mi chodil pomáhať: V jednej chvíli sa medzi nami niečo zmenilo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dvojpohlavná ústava rozprúdila lavínu
Domáce
Dvojpohlavná ústava rozprúdila lavínu memečiek: Nevynechali matovičovcov a ani české voľby!
Šokujúca jeseň pre návštevníkov
Domáce
Šokujúca jeseň pre návštevníkov pôšt: Niektoré sa vyparili, iné pobočky skončia už čoskoro, pozrite si ZOZNAM!
Okamžitá DRÁMA pár hodín
Zahraničné
Okamžitá DRÁMA pár hodín po voľbách: Lídra Motoristov Filipa Turka fyzicky napadli v bare!
Prosperujúce Rusko a propaganda
Zahraničné
Prosperujúce Rusko a propaganda v priamom prenose: Benzín ako vzácnosť a nekonečné rady na čerpačkách!

Ďalšie zo Zoznamu