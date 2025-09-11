Stalloneho SEXI dcéra na pláži: Aha, poriadna ŠUPA!

SARDÍNIA - Dcéra Sylvestra Stalloneho je poriadna šupa! Sophia Rose na Sardínii predviedla postavu, za ktorú by sa nemusela hanbiť ani topmodelka, a v modrých plavkách zatienila všetkých na pláži.
Sophia Rose Stallone vie, ako zaujať a pritiahnuť pozornosť. Dcéra legendárneho hollywoodskeho drsňáka Sylvestra Stalloneho, ktorého celý svet pozná ako nezničiteľného Ramba či boxerského hrdinu Rockyho, si naplno užíva dovolenku na slnečnej Sardínii.
Na pláži zaujala všetkých prítomných, hlavne jej dokonale vyšportovaná postava. V modrých plavkách vyzerala ako skutočná bohyňa a všetky pohľady patrili iba jej. Kombinácia dlhých nôh, bronzovo opálenej pokožky a sebavedomého vystupovania púta pozornosť na kilometre. Sophia si je dobre vedomá svojich predností, no zároveň nepôsobí namyslene.
Na Sardínii trávi kvalitný čas so svojou rodinou. Spoločnosť jej robí slávny otec Sylvester i mama Jennifer. Je vidieť, že držia pevne pokope a dokážu si užívať jednoduché radosti života mimo hollywoodskeho ruchu.
