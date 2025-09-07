Taliansko sa lúči s Giorgiom Armanim (†91): Prišli STOVKY ľudí... aj Donatella Versace!

Miláno – Stovky ľudí včera v Miláne na ulici Via Bergognone čakali pred sídlom módnej značky Armani, aby sa mohli rozlúčiť s jej zakladateľom Giorgiom Armanim, píšu médiá. Slávny taliansky návrhár zomrel vo štvrtok vo veku 91 rokov. Rakva s jeho telom bude vystavená ešte dnes celý deň.
Rozlúčiť sa s ním prišli okrem jeho spolupracovníkov a mnohých významných osobností, medzi ktorými bola módna návrhárka Donatella Versace, aj obyvatelia mesta či turisti, uvádza denník Corriere della Sera.
„Armani prispel k posilneniu postavenia žien a k tomu, aby sme sa my samy vyjadrovali s odvahou. Už preto zostane navždy vzorom,“ povedala pre taliansky denník Švajčiarka Liz, ktorá v Miláne študuje módu a dnes stojí v rade pred Teatro Armani. Ide pôvodne o továreň spoločnosti Nestlé, ktorú v roku 2001 zrekonštruoval japonský architekt Tadao Ando a v ktorej odvtedy sídli firma Armani.
V smútočnej miestnosti je teraz vystavená rakva zo svetlého dreva s Armanim, na ktorej leží kytica bielych ruží. Rovnaké kvety, zapletené do smútočných vencov, sú aj pri vchode do miestnosti. Tá je verejnosti dnes prístupná od 9:00 do 18:00 SELČ, píše AFP. Podľa AFP Armani zomrel na náhle zlyhanie pečene v dôsledku zápalu pľúc, pre ktorý bol v júni hospitalizovaný. Pohreb sa uskutoční v pondelok v rodinnom kruhu.
Rodák z Piacenzy pri Miláne patril niekoľko desaťročí medzi elitu svojho odboru, do luxusnej pánskej módy priniesol svojimi elegantnými a nadčasovými dielami minimalistický štýl. Bol tiež prvým návrhárom, ktorý zakázal vstup na mólo extrémne vychudnutým modelkám.