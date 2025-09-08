Slávna speváčka v uliciach: Veď vyzerala ako PAPAGÁJ!

NEW YORK - Dvadsaťjeden tisíc dolárov za bundu?! Jessica Simpson vyrazila do ulíc New Yorku v extravagantnom outfite. Veď vyzerala ako papagáj!
Americká herečka a speváčka Jessica Simpson zažiarila v uliciach New Yorku v luxusnej bunde značky Libertine s názvom „Ziggy Stardust“, ktorá má cenu neuveriteľných 21-tisíc dolárov. Bundy z z ich dielne sú známe svojou extravagantnou estetikou, hravosťou a dôrazom na detail. Model, ktorý si vybrala Jessica, nie je žiadnou výnimkou.
Pestrofarebné prvky, perie a flitre vytvárajú dojem tropického papagája. Simpson tak jasne ukázala, že sa nebojí riskovať a odlíšiť sa od davu. V dave Newyorčanov, ktorí často volia minimalistické či praktické outfity, bola nepriehľadnuteľná. K výraznej bunde zvolila čierne vysoké topánky na platforme, ktoré dodali celkovému looku dramatickosť a trochu rockový nádych.
