Zomrel slávny módny návrhár Giorgio Armani (†91)

MILÁNO - Vo veku 91 rokov zomrel svetoznámy taliansky odevný návrhár Giorgio Armani. Oznámila to vo štvrtok jeho módna spoločnosť, píše TASR podľa správ agentúr AP, AFP a ANSA.
Smutnú správu oznámila spoločnosť na sociálnej sieti Facebook. „S nesmiernym zármutkom skupina Armani oznamuje úmrtie svojho tvorcu, zakladateľa a neúnavnej hnacej sily – Giorgia Armaniho,“ píše sa v príspevku s tým, že Signor Armani, ako ho s úctou oslovovali zamestnanci aj spolupracovníci, zomrel pokojne, obklopený svojimi najbližšími.
A do posledných dní sa naplno venoval firme, kolekciám aj projektom, ktoré boli v príprave. „Počas desaťročí vytvoril Giorgio Armani víziu, ktorá prerástla hranice módy a zasiahla do všetkých oblastí života. S mimoriadnou jasnozrivosťou dokázal predvídať dobu, poháňala ho neutíchajúca zvedavosť a hlboký záujem o ľudí a súčasnosť. Dokázal viesť otvorený dialóg s verejnosťou, vďaka čomu sa stal milovanou a rešpektovanou osobnosťou. Nikdy nezabúdal na potreby komunity a aktívne podporoval najmä svoje milované Miláno,“ uvádza sa v príspevku.
„Giorgio Armani je spoločnosť s päťdesiatročnou históriou, budovaná s vášňou a trpezlivosťou. Sám Armani vždy kládol dôraz na nezávislosť – v myslení aj v konaní – a firma bola a zostane odrazom tohto ducha. Jeho rodina a zamestnanci budú skupinu viesť ďalej v úcte k týmto hodnotám,“ dodali zástupcovia firmy.
Verejnosť sa s velikánom módneho sveta bude môcť rozlúčiť celý víkend od 9:00 do 18:00 v Miláne v priestoroch Armani/Teatro. „Samotný pohreb sa podľa výslovného želania pána Armaniho uskutoční v súkromí.“