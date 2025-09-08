Obrovská STRATA pre umelecký svet: Zomrel slávny hudobný dirigent... 2 dni pred narodeninami!

MNÍCHOV - Krátko pred svojimi 96. narodeninami zomrel v sobotu v Mníchove slávny hudobný dirigent Christoph von Dohnányi. Informuje o tom dnes agentúra DPA s odvolaním sa na manželku a von Dohnányiho označuje za jedného z najvýnimočnejších dirigentov svojej generácie.
Tento nemecký majster taktovky, ktorý sa mal pôvodne stať právnikom, ale nakoniec sa - ako sám povedal - jeho životom stala hudba, počas svojej kariéry dirigoval v najslávnejších operných domoch sveta a riadil pri koncertoch alebo nahrávaní väčšinu najvýznamnejších telies Európy i Ameriky. Štyrikrát vystúpil aj v Prahe, naposledy v roku 2015 na medzinárodnom hudobnom festivale Dvořákova Praha.
S českou hudbou sa von Dohnányi mnohokrát stretával pri svojich vystúpeniach, predovšetkým potom s tvorbou Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetanu. Von Dohnányi sa narodil 8. septembra 1929 v Berlíne v antifašistickej rodine, ktorých niekoľko členov prešlo koncentračnými tábormi, jeho otca popravili nacisti v tábore Sachsenhausen, jeho matka bola sestrou evanjelického teológa Dietricha Bonhoeffera, ktorého tiež zavraždili nacisti.
Po druhej svetovej vojne von Dohnányi študoval najprv krátko práva, potom skladbu, dirigovanie a hru na klavír v Mníchove. V roku 1952 odišiel do USA, kde žil jeho starý otec, pôvodom maďarský skladateľ Ernst von Dohnányi. Neskôr sa vrátil do Nemecka, koncom 60. rokov pôsobil ako šéf opery vo Frankfurte, v rokoch 1977 až 1984 viedol Hamburskú štátnu operu.
Potom stál na čele Clevelandského orchestra, ktorý sa za ten čas stal jedným z najlepších v Spojených štátoch. V roku 1997 sa stal šéfdirigentom Londýnskeho filharmonického orchestra, ktorého bol doživotným čestným dirigentom. Po roku 2000 viedol Symfonický orchester Severonemeckého rozhlasu v Hamburgu, a to do roku 2004.