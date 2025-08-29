Zo Seleny Gomez bude nevesta: FOTO z rozlúčky so slobodou... Svadba je už za dverami!

CABO SAN LUCAS – Selena Gomez (33) sa už o pár dní stane vydatou pani! Slávna speváčka a herečka si užila rozlúčku so slobodou v luxusnom letovisku Cabo San Lucas v Mexiku a rozhodne to stálo za to. Na jachte, v bielych bikinách aj vo vyzývavých šatách s perlami – takto oslávila svoje posledné dni ako slobodná žena pred svadbou s hudobným producentom Bennym Blancom (37).
Selena si na večierok prizvala len tie najbližšie kamarátky – nechýbali jej dlhoročné priateľky Racquelle Stevens, Ashley Cook či Courtney Lopez. Dievčatá si užívali slnko, more a budúcej neveste pripravili nezabudnuteľnú atmosféru.
Rozlúčka so slobodou sa niesla v poriadne romantickom duchu – všade boli balóny v tvare srdca, nápisy „bride“ či „bride to be“ a nechýbali ani darčeky v podobe pyžám s pierkovým lemom. Selena ohúrila v bielych bikinách, no ešte väčšiu pozornosť pútala v perlových šatách s odhaleným chrbátom a so závojom, na ktorom sa vynímal nápis „bride to be“.
Blanco, ktorého skutočné meno je Benjamin Levin, dostal počas večierka tiež pár odkazov. Selena sa odfotila pri strieborných balónikoch s nápisom „Mrs. Levin“ a jej kamarátky dokonca mávali papierovými výstrižkami jeho tváre. Okrem poriadnej zábavy nechýbali ani pokojnejšie chvíle – dievčatá si pozreli romantickú komédiu Wedding Crashers, večerali pri sviečkach priamo na pláži a samozrejme tancovali do rána.
Kým Gomez oslavovala v Mexiku, Benny Blanco si doprial luxus vo vile Chairman v Resorts World Las Vegas, kde noc stojí závratných 25-tisíc dolárov. Selena a Benny sú v plnom prúde svadobných príprav. Zasnúbili sa v decembri 2024 po roku a pol vzťahu a podľa zahraničných médií by sa svadba mala konať už v septembri.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%