Hviezdna Cher (80) KLAME výzorom: Paparazzi FOTO... Veď vyzerá ako totálna MLADICA!

BEVERLY HILLS - Tipovali by ste, že onedlho oslávi hviezdna Cher 80 rokov? Veď vyzerá ako totálna mladica. Pozrite!
Americká hudobná ikona Cher opäť potvrdila, že vek je v jej prípade iba číslo. Legendárna diva, ktorá už viac než päť desaťročí udáva tón nielen v hudobnom, ale aj módnom svete, si nedávno dopriala popoludnie venované terapii nakupovaním.
V luxusnej štvrti Beverly Hills navštívila známy obchodný dom Neiman Marcus. Na rozdiel od extravagantných outfitov, ktoré predvádza na pódiách, tentoraz stavila na jednoduchosť a pohodlie. Cher zvolila ležérne, no štýlové oblečenie, ktoré jej dodalo mladistvý vzhľad. Voľnejší strih a praktické doplnky ukázali, že vie byť módna ikona aj bez prehnanej okázalosti.
Aj keď by len málokto tipoval, že speváčka už čoskoro oslávi neuveriteľných 80 rokov, stále pôsobí sviežo. Hoci by si vo svojom veku mohla užívať pokojný dôchodok, Cher zostáva aktívna. Jej energia a vitalita dokazujú, že sa nebojí starnutia a že má stále čo ponúknuť.
