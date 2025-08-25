Sám Doma po 35 rokoch od premiéry: Kevin NIE JE jedinou hviezdou rodiny... Jeho brat získal Oscara!

NEW YORK - Pred 35 rokmi vstúpila do distribúcie dnes už kultová rodinná snímka Sám doma. Bratia Culkinovci krátko predtým v rýchlom slede oslávili narodeniny, Macaulay (44) dovŕšil 10 rokov, Kieran (42) je o dva roky mladší. Pre staršieho znamenala postava Kevin jednu z najslávnejších detských rolí vo filmových dejinách. Mladší Kieran vo vedľajšej úlohe debutoval na celovečernom plátne.
Macaulay Culkin bude mať v utorok 45 rokov. V nízkom veku dosiahol vrchol svojej hereckej kariéry v kolekcii vianočne ladených komediálnych filmov v 90-tych rokov minulého storočia - Sám doma a Sám doma 2: Stratený v New Yorku. Americký režisér Chris Columbus natočil príbeh malého chlapca, ktorého rodičia zabudli doma počas Vianoc. Kevin stavia mnohé dômyselné pasce dvom nešikovným zlodejom, ktorých stvárnili Joe Pesci a Daniel Stern.
Culkin stvárnil malého hrdinu neopakovateľne a dostal za to viacero zaujímavých cien. Dokonca ho nominovali aj na Zlatý glóbus, ktorý v tom roku v kategórii muzikálov a komédií získal Gerard Depardieu. Okrem týchto dvoch svetoznámych filmov (1990 a 1992) hral Macaulay hlavnú postavu aj v Sám doma a bohatý (1994), no toto dielo s predchádzajúcimi spája len on ako herec.
Popri najslávnejšej postave mal aj menšiu úlohu vo významnom filme Jakubov rebrík (r. Adrian Lyne, 1990). Vzápätí si zahral aj vo filmoch Moja prvá láska (1991), Luskáčik (1993), Dobrý synček (1993), Vládca kníh (1994), Kšefty s otcom (1994), ale fenomenálny úspech nezopakoval. Ako 14-ročný s herectvom predbežne skončil a bojoval so súkromnými životnými peripetiami, medzi nimi boli i drogové opletačky. Po necelých desiatich rokoch sa do kín jeho tvár vrátila, ale neboli to úspešné vystúpenia. Hral príležitostne a v nevýznamných snímkach, viac sa mu darí v seriáloch. V roku 2023 dostal Macaulay Culkin svoju hviezdu na Hollywoodský chodník slávy.
Jeho brat Kieran to má s kariérou naopak, dlho mu trvalo, kým sa výraznejšie presadil na celovečernom plátne. Z minulosti stojí za zmienku jeho menšia úloha v mimoriadnom filme Pravidlá muštárne (r. Lasse Hallström). Veľa času venoval seriálom, dokumentom, hudobným projektom a divadlu.
Po marci tohto roka však sa Kieran svojmu staršiemu bratovi hereckým ovenčením minimálne vyrovnal. Získal Oscara v kategórii herec vo vedľajšej úlohe za Skutočnú bolesť, čo je druhý režisérsky počin známeho herca Jesseho Eisenberga. Obaja protagonisti vystupujú ako bratranci v trpko-úsmevnom pohľade na rodinu, priateľstvá a straty prameniace z tragédie holokaustu. Kieran Culkin dostal za tento výkon aj Zlatý glóbus a tú istú trofej plus Emmy má aj za rolu v úspešnom seriáli Boj o moc (2023 a 2024).
Bratia Culkinovci sú traja herci. Najmladší Rory (36) začínal v útlom veku po boku najstaršieho (aj v snímke Sám doma a bohatý), Macaulay už mal vtedy za sebou slávu dvoch prvých filmov série Sám doma.
