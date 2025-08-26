Utorok26. august 2025, meniny má Samuel, zajtra Silvia

Kontroverzná skupina RUŠÍ turné: Kvôli súdnemu sporu!

Člen skupiny Kneecap
Člen skupiny Kneecap (Zdroj: Profimedia)
TASR

LONDÝN - Kontroverzná írska rapová skupina Kneecap oznámila, že ruší plánované turné po Spojených štátoch. Dôvodom je súdne pojednávanie v Spojenom kráľovstve v prípade, ktorému čelí jeden z jej členov za údajnú podporu libanonského militantného hnutia Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Vzhľadom na blízkosť nášho ďalšieho súdneho pojednávania v Londýne k prvému dátumu turné, keďže britská vláda pokračuje v hone na čarodejnice, budeme musieť zrušiť všetkých 15 októbrových koncertov v USA,“ uviedla kapela vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach v pondelok neskoro večer.

„Akonáhle však vyhráme súdny spor, čo určite vyhráme, sľubujeme, že sa vydáme na ešte väčšie turné,“ uvádza sa vo vyhlásení kapely s tým, že držitelia vstupeniek môžu požiadať o vrátenie peňazí. Dvadsaťsedemročný spevák kapely Liam O'Hanna, ktorý vystupuje pod umeleckým menom Mo Chara, bol v máji obvinený z podpory zakázanej organizácie.

Prípad súvisí s incidentom, pri ktorom minulý rok na koncerte v Londýne vytiahol vlajku Hizballáhu a skandoval „Nech žije Hamas, nech žije Hizballáh“. Skupina Kneecap známa konfrontačným štýlom a írskymi nacionalistickými posolstvami sa v ostatných mesiacoch dostávala na titulné stránky médií pre ostrú kritiku Izraela za jeho vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy.

Popiera však, že by podporovala násilie či zakázané skupiny. Maďarská vláda sa rozhodla zakázať Kneecap vstup do krajiny a vystúpiť na festivale Sziget, odvolávajúc sa na (ich) nenávistné prejavy a otvorenú chválu Hamasu a Hizballáhu. Kneecap tento rok stiahli zo svojho programu aj festivaly v Škótsku i Nemecku.

