Pamätáte si Fullera zo Sám doma? Takto DNES Kevinov bratranec vyzerá... Žne veľké úspechy!

(Zdroj: 20th Century Fox)

Kieran Culkin je o dva roky mladším bratom slávneho Kevina z filmov Sám doma, Macaulaya Culkina. A hoci sa na filmových plátnach objavil už ako 8-ročný, slávu svojho staršieho brata nikdy neokúsil. Počas života sa však vyhýbal škandálom a drogám... A aktuálne žne aj obrovské úspechy.

V noci sa v Los Angeles konalo odovzdávanie cien SAG Awards, na ktorom si jedno z ocenení prevzal aj spomínaný Kieran. Konkrétne za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Kieran zažiaril v snímku "A real pain" režiséra a herca Jesseho Elsenberga. A za rovnakú úlohu získal minulý týždeň aj cenu BAFTA.

No zatiaľ čo do Londýna si ocenenie prevziať neprišiel, do Los Angeles už dorazil. A podobu so svojím slávnejším bratom nezaprie. Mnohí by si na prvý pohľad mohli myslieť, že ide o Macaulaya, v skutočnosti však ide o Kierana. Rovnaké črty tváre, rovnaký pohľad... Pozrite naňho!

