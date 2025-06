ŠOKUJÚCE SLOVÁ brata Miley Cyrus: Obviňuje svoju slávnu EX... Vymyslela si vraj rakovinu aj potrat!

Macaulay Culkin, Brenda Song, Trace Cyrus (Zdroj: Profimedia/Instagram TC)

LOS ANGELES - Brat Miley Cyrus (32), Trace Cyrus (36), zverejnil šokujúce obvinenia na adresu svojej ex Brendy Song (37). Herečka, ktorá dnes žije v harmonickom vzťahu s Macaulayom Culkinom (44), si vraj vymyslela rakovinu, viaceré tehotenstvá, aj potrat!

Trace Cyrus a Brenda Song tvorili pár s prestávkami od roku 2010 až do roku 2017. V roku 2011 boli dokonca zasnúbení. A zdalo sa, že dvojica sa rozišla v dobrom. Keď sa v roku 2018 objavili informácie o jej vzťahu s Macaulayom Culkinom, brat Miley Cyrus zverejnil, ako je za ňu šťastný, že bola dôležitou súčasťou jeho života.

O to šokujúcejšie sú jeho aktuálne slová. Po tom, čo mu ktosi na Instagrame nechal komentár: „Ach, teraz vieme, prečo ťa Brenda opustila. Dobrý ťah,“ spustil lavínu obvinení na adresu svojej ex. „Áno, pretože mi ukradla tisíce dolárov a predstierala viacnásobné tehotenstvá,“ zverejnil Trace. Ďalej pokračoval, že herečka „klamala o tom, že je smrteľne chorá“.

Brenda Song (Zdroj: SITA)

Vraj si vymýšľala, že má rakovinu prsníka a nádor na mozgu. „Bola to všetko lož,“ tvrdí. „Bolo jej trápne ukázať sa znova pred mojou rodinou, keď sme na to prišli.“ Neskôr vraj "predstierala potrat s falošnou krvou po celej kúpeľni." Podľa Tracea on a jeho matka Tish zobrali Brendu k lekárovi a vtedy sa začali odhaľovať všetky lži.

„Ďakujem, že si mi pripomenul ďalší prípad, keď som bol skvelý partner a niekto mi ublížil bezdôvodne,“ dodal. Brenda vraj k nemu domov prišla aj po údajnom "odstránení nádoru na mozgu". „Netušila, že sme už začali tušiť, že klame,“ pokračoval. „Takže keď sa ukázala u mňa doma s obväzom na hlave a tvrdila, že práve prišla z operácie, strhol som jej obväz a odhalil, že žiadna oeprácia sa nekonala,“ uviedol.

„Toto je ďalší dôkaz, aké sú detské hviezdy psychicky narušené. Dúfam, že sa má psychicky lepšie,“ dodal.

(Zdroj: Instagram TC)